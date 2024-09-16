محاولة اغتيال ترامب.. تفاصيل الاتهامات ضد المشتبه به في العملية

يواجه "راين ويسلي روث" المشتبه به في محاولة اغتيال دونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، تهمتين تتعلقان بحيازة أسلحة نارية، يعرض الموجز التفاصيل.

وتم توجيه التهم إليه بسبب حيازة سلاح بشكل غير قانوني وحيازة سلاح أزيل رقمه التسلسلي، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء "فرانس برس".

روث، المعروف بدعمه لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، تم القبض عليه يوم الأحد خلال مثوله الأول أمام محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وصف الحادث الذي وقع في ملعب ترامب للجولف بأنه "محاولة اغتيال" للمرشح الرئاسي.

الأسلحة المستخدمة في محاولة مهاجمة مقر إقامة ترامب

خلال مؤتمر صحفي مشترك بين عمدة مقاطعة بالم بيتش ومسؤولين من جهاز الخدمة السرية ومكتب الـ FBI، تم الكشف أن المشتبه به كان مسلحًا ببندقية كلاشينكوف ويحمل كاميرا "جو برو"، لتوثيق الهجوم على ما يبدو.

وذكرت السلطات أنه كان مختبئًا بين الشجيرات على بعد 300 إلى 500 متر من ترامب.

بعد اشتباك مع عناصر الأمن، أطلق أفراد الجهاز أربع خزائن من الرصاص، ما أدى إلى هروب روث الذي ألقى سلاحه وأشياء أخرى ولاذ بالفرار بسيارته السوداء.

وأرسلت السلطات تحذيرًا إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية، وتم القبض عليه في النهاية من قبل مساعدي المأمور في مقاطعة مارتن على طريق "آي-95".

تشير تقارير "فوكس نيوز" إلى أن روث لديه سجل طويل من الاعتقالات يعود إلى التسعينيات، ويعيش حاليًا في هاواي، حيث واجه قضايا متعددة تتعلق بالمخدرات وجرائم المرور.

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