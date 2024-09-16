الحوثيون يعلنون فرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب الهجوم الصاروخي

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن الهجوم الصاروخي الأخير الذي نُفذ ضد إسرائيل أدى إلى فرار أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأوضح في بيانه أن الهجوم تم باستخدام صاروخ فرط صوتي، مشيرًا إلى أن الصاروخ قطع مسافة 2400 كيلومتر في 11 دقيقة ونصف، مؤكدًا أن العملية تمثل تتويجًا لتطوير التكنولوجيا العسكرية.

وأشار سريع إلى أن العوامل الجغرافية وأنظمة الدفاع الأمريكية والبريطانية لم تمنع اليمن من أداء دورها في نصرة الشعب الفلسطيني، محذرًا إسرائيل من تلقي المزيد من الهجمات النوعية قريبًا.

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كما أعلن عن إصابة تسعة إسرائيليين بجروح طفيفة أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.

من جانبه، أشاد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بهذه العملية النوعية وعبّر عن دعم الشعب اليمني للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلاح المستخدم في الهجوم يمثل نقلة نوعية ستؤثر على مسار "معركة طوفان الأقصى".

فيما يتعلق بالتوترات المتزايدة، تواصل جماعة الحوثي شن هجمات تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، دعمًا لفلسطين.

وأكدت الجماعة أنها لن توقف هذه الهجمات إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار المفروض، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، أدى القصف الإسرائيلي المستمر على غزة إلى مقتل أكثر من 41,000 فلسطيني، وإصابة 95,000 آخرين، بالإضافة إلى نزوح 90% من سكان القطاع.

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