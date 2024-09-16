واشنطن تسعى لتقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع مصر وقطر

أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الإثنين أن واشنطن تعمل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن، بالتعاون مع شركائها الإقليميين خاصة مصر وقطر، لتقديم مقترح جديد، ويعرض الموجز التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل الحوار مع تلك الدول لتعديل المقترح، بهدف دفع الأطراف المعنية نحو التوصل إلى اتفاق نهائي في غزة، ولم تحدد الخارجية الأميركية جدولًا زمنيًا لطرح هذا المقترح.

الولايات المتحدة: الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لتهدئة الوضع في لبنان

وقد أوضحت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لتهدئة التوترات في جنوب لبنان، إلا أن التوترات بين إسرائيل وحماس في غزة استمرت لفترة طويلة، مع وجود خلافات حول نقاط عدة في الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.

أحد أبرز هذه الخلافات هو مطلب حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عام، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلافًا جديدًا بإعلانه ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في ممر استراتيجي على طول حدود غزة مع مصر لفترة غير محددة.

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