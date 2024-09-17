بعد انفجارات أجهزة البيجر لعناصر حزب الله.. حقيقة إصابة حسن نصرالله

أكد مسؤول بارز في حزب الله اللبناني، الثلاثاء، أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله في حالة جيدة ولم يتعرض لأي أذى عقب سلسلة الانفجارات المتزامنة التي وقعت في أنحاء لبنان، ويعرض الموجز التفاصيل.

جاء هذا التصريح لوكالة "رويترز" بعد موجة من التفجيرات استهدفت أجهزة اتصال محمولة "بيجر"، ما أثار تساؤلات حول سلامة نصر الله.

مقتل 8 وإصابة الآلاف في تفجيرات البيجر

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الانفجارات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 2750 آخرين بجروح، مع تركز الإصابات في الوجه، اليدين، ومنطقة البطن.

كما شهدت سوريا إصابات مماثلة بين أعضاء الحزب نتيجة انفجار أجهزة اتصال مشابهة، بحسب وسائل إعلام سورية.

إصابة السفير الإيراني

أفادت زوجة السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، عبر تغريدة على منصة "إكس"، بأن السفير تعرض لإصابة جراء انفجار جهاز "البيجر"، وأكدت أنه تجاوز مرحلة الخطر وهو في حالة مستقرة.

"أكبر اختراق أمني"

وصف مسؤول في حزب الله هذه الانفجارات بأنها "أكبر اختراق أمني" تعرض له الحزب حتى الآن، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من عناصر الحزب أصيبوا في مواقع متعددة في لبنان.

وأضاف أن الأرقام النهائية للمصابين لم تُحص بعد، نظراً لتوافد الجرحى بشكل مستمر.

تفاصيل الانفجارات

في بيان رسمي، أوضح حزب الله أن الانفجارات وقعت في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، مستهدفة أجهزة "البيجر" التي كانت بحوزة عدد من العاملين في مؤسسات الحزب.

وأسفرت عن مقتل طفلة واثنين من عناصره، في حين لا تزال أسباب هذه التفجيرات غير واضحة.

تغييرات في وسائل الاتصال

منذ يوليو الماضي، بدأ حزب الله باستخدام وسائل اتصال بديلة لتجنب الرقابة الإسرائيلية المتطورة.

تضمنت هذه الوسائل الرموز، الهواتف الأرضية، وأجهزة "البيجر" بدلاً من الهواتف المحمولة، في محاولة لتفادي عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات الحزب في السابق.

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