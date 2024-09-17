إصابة 14 شخصاً في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال مرتبطة بحزب الله

أفادت تقارير من المرصد السوري لـ حقوق الإنسان بإصابة 14 شخصاً في دمشق ومحيطها إثر انفجار أجهزة اتصال مرتبطة بعناصر حزب الله اللبناني، وهذا الانفجار جاء بالتزامن مع سلسلة تفجيرات مشابهة في لبنان، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، ويعرض الموجز التفاصيل.

ورغم عدم التأكد من جنسية المصابين، أشار المرصد إلى أن هذه الأجهزة كانت بحوزة عناصر حزب الله.

الحادثة في سوريا تشبه تلك التي شهدها لبنان في نفس التوقيت، حيث وقعت انفجارات متزامنة تسببت في سقوط 8 قتلى وأكثر من 2750 جريحاً، وفقاً لتصريحات وزير الصحة اللبناني.

مصدر مقرب من حزب الله أكد لوكالة فرانس برس أن عدداً من عناصر الحزب في سوريا تعرضوا للإصابة بسبب انفجار أجهزة اتصال، دون تحديد عدد المصابين بدقة.

حزب الله يحمل اسرائيل مسؤولية الهجوم

من جهته، أصدر حزب الله بياناً ألقى فيه بالمسؤولية الكاملة على إسرائيل، واصفاً ما حدث بأنه "اعتداء إجرامي" قائلاً: "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات المتاحة حول هذا الهجوم، نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان".

وتأتي هذه الأحداث في ظل توترات متزايدة بين حزب الله وإسرائيل، حيث يتبادل الطرفان القصف بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر، وهو اليوم الذي شهد هجوماً من حركة حماس على جنوب إسرائيل، ما أشعل الحرب الدائرة في غزة.

التفجيرات المتزامنة في سوريا ولبنان، إلى جانب التصعيد المستمر مع إسرائيل، تعكس حالة من التوتر الإقليمي المتزايد، والتي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

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