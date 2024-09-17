قبل حذف تغريدته| مستشار نتنياهو يعلن مسؤولية اسرائيل عن انفجار لبنان.. وحزب الله يجري تحقيقات موسعة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان يوم الثلاثاء عن وقوع سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة (بيجر) يستخدمها عناصره، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحزب وفتاة، دون توجيه اتهام مباشر لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأوضح الحزب في بيانه: "في حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17-09-2024، انفجرت مجموعة من أجهزة الاتصالات (البيجر) التي كانت بحوزة عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة.

مستشار نتنياهو يحذف تغريدة تلمح لمسؤولية إسرائيل عن هجمات "البيجر" في بيروت

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذف تغريدة أشار فيها إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجمات التي وقعت في بيروت، جاء ذلك بعد دقائق من نشر التغريدة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي هذه التطورات عقب بيان حزب الله اللبناني حول سلسلة الانفجارات التي استهدفت أجهزة الاتصال المحمولة "البيجر".

في البيان، أوضح الحزب أن الانفجارات وقعت حوالي الساعة 03:30 من ظهر الثلاثاء، مستهدفة أجهزة استقبال الرسائل التي كانت بحوزة عدد من عناصر الحزب.

وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل طفلة واثنين من مقاتلي الحزب، بالإضافة إلى إصابة العديد بجروح متفاوتة.

وأضاف الحزب أن تحقيقات موسعة تُجرى حاليًا لتحديد أسباب هذه الانفجارات الغامضة. كما تم نقل الجرحى إلى مستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية لتلقي العلاج.

وأكد الحزب في بيانه على ضرورة تجنب الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تسهم في الحرب النفسية لصالح "العدو الصهيوني". وشدد على أن المقاومة، بجميع وحداتها، في حالة استعداد قصوى للدفاع عن لبنان وشعبه.

وفي إطار هذا الاختراق الأمني الكبير، وقعت الانفجارات المتزامنة في مناطق متفرقة من لبنان، وأجزاء من الأراضي السورية، مما زاد من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأشار الحزب إلى أن الأجهزة المختصة تجري حاليًا تحقيقات موسعة، سواء على الصعيد الأمني أو العلمي، لتحديد أسباب هذه الانفجارات المتزامنة.

كما أن الفرق الطبية والصحية تعمل على معالجة المصابين في عدة مستشفيات بمختلف المناطق اللبنانية.

وأكد البيان أن حزب الله بجميع وحداته في حالة استعداد قصوى، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن لبنان وشعبه.

من جانبه، صرح وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي عقد في بيروت أن الحادث أسفر حتى الآن عن 8 قتلى وما يقارب 2800 جريح.

وذكرت مصادر أمنية لرويترز أن ما يزيد عن ألف شخص، بينهم مقاتلون ومسعفون، أصيبوا نتيجة انفجار أجهزة الاتصال.

ووصف أحد مسؤولي الحزب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هذا الحادث بأنه "أكبر اختراق أمني" يتعرض له حزب الله منذ قرابة عام من الصراع المستمر مع إسرائيل.

ما هي أجهزة البيجر؟

بحسب موقع “globalspec”، أجهزة النداء هي أجهزة اتصالات إلكترونية تُستخدم لإخطار المستخدم أو تنبيهه بشأن حدث ما، وهي تصدر أصوات تنبيه، وتهتز، وتومض، وتعرض نصًا، وتستخدم تنبيهات أو طرقًا أخرى للإخطار.

التطبيقات

تُستخدم أجهزة الاستدعاء وأجهزة الإنذار عادةً في:

مطاعم

محلات السوبر ماركت

المصانع

مراكز الخدمة

المستشفيات

أماكن تجارية وصناعية أخرى

نظرًا لقدرتها على إرسال الرسائل الجماعية، فإنها تُستخدم أيضًا من قبل أفراد خدمات الطوارئ والطاقم الطبي وفرق تكنولوجيا المعلومات.

تغطي بعض أجهزة النداء، مثل تلك المستخدمة في المطاعم، مدى قصير فقط، أما البعض الآخر، مثل تلك المستخدمة في المصانع، فقد تم تصميمه لتغطية مسافات أطول.

قد يصنف موردو أجهزة النداء منتجاتهم حسب الصناعة بدلاً من المواصفات والميزات.

تشمل الأمثلة أجهزة النداء لمراكز خدمة السيارات، وأجهزة النداء لمكاتب الأطباء ومحلات البقالة، وأجهزة النداء للفنادق، وأجهزة النداء للمطاعم، وأجهزة النداء للصيدليات.

وغالبًا ما تتمتع منتجات النداء هذه بقدرات مماثلة، ولكنها قد تتطلب بعض التعديلات للصناعة التي يتم تقديم الخدمة لها.

على سبيل المثال، تحتاج أجهزة النداء المصممة للاستخدام في مطعم صاخب إلى تنبيه أعلى من تلك المخصصة للاستخدام في حضانة المستشفى أو مركز النوم.

أنواع

هناك العديد من أنواع أجهزة النداء المختلفة والأجهزة الرقمية هي أبسط الأنواع.

فهي تعرض أرقام الهواتف وأكواد النداء فقط، أما أجهزة النداء الأبجدية الرقمية فهي أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى الأرقام، يمكنها عرض الرسائل النصية.

وعادةً ما يتم تعيين عنوان بريد إلكتروني لأجهزة الاتصالات هذه حتى تتمكن من تلقي الرسائل عبر البريد الإلكتروني للمرسل. كما تتوفر أجهزة نداء أبجدية رقمية ثنائية الاتجاه.

هذه الأجهزة قادرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

لإرسال رسالة، يكتب المستخدم باستخدام لوحة مفاتيح صغيرة مدمجة أو لوحة مفاتيح QWERTY.

تحديد

يتطلب اختيار أجهزة النداء تحليل المواصفات الأساسية للمنتج وخصائص التردد اللاسلكي وخصائص المنفذ التسلسلي. تتضمن المواصفات الأساسية للمنتج ما يلي:

وزن جهاز النداء

أبعاد

نطاق جهد الإدخال

استنزاف التيار

تردد التشغيل

درجة حرارة التشغيل

بروتوكول الإشارة وتنسيق الرسالة من المعايير المهمة التي يجب مراعاتها أيضًا. في أجهزة النداء، تتضمن خصائص التردد اللاسلكي الحساسية ورفض الصورة ورفض التعديل المتبادل وانحراف التردد واستقرار التردد.

ويحمل المنفذ التسلسلي بين المضيف والمستقبل مواصفات لنوع الإشارة ومعدل البيانات وطول البيانات والوضع ونوع الواجهة وتنسيقات الرسالة

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