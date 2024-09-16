الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور مدريد قبل توجهه إلى نيويورك

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى مدريد في زيارة رسمية تستمر لمدة 48 ساعة، وذلك بدعوة من الحكومة الإسبانية بعد اعترافها بدولة فلسطين، ويعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

وذكر مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس أن الرئيس محمود عباس سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليبي السادس خلال زيارته.

محمود عباس يتوجه لنيويورك

وبعد انتهاء زيارته إلى مدريد، سيتوجه محمود عباس إلى نيويورك يوم الجمعة للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

وكان ملك إسبانيا فيليبي السادس قد تسلم يوم الإثنين أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، الذي أصبح أول سفير رسمي لدولة فلسطين لدى إسبانيا، بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين في مايو الماضي.

عبد الواحد قاد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في إسبانيا منذ عام 2022، لكن تم تغيير رتبته رسمياً بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين

إسبانيا أعلنت اعترافها بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار دول أخرى مثل إيرلندا والنرويج.

وفي وقت سابق من سبتمبر، كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين ستعقد قبل نهاية هذا العام.

من جانبه، أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجامعة قدمت مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية يوم الإثنين.

وأكد السفير أن الجامعة العربية دعت إلى بدء مفاوضات جدية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين كسبيل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن الجامعة تطالب بتنفيذ القرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن الجامعة تحركت على عدة محاور بهدف وقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين بحق سكان الضفة الغربية، مؤكداً على أهمية التصدي لهذه الانتهاكات لضمان حقوق الفلسطينيين.

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