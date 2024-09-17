إصابة السفير الإيراني وحالة طوارئ في المستشفيات.. ماذا يحدث في لبنان؟

أفادت تقارير بأن أكثر من ألف مقاتل من حزب الله في لبنان تعرضوا لإصابات نتيجة انفجار أجهزة النداء الخاصة بهم في هجوم منسق يشتبه في أن إسرائيل تقف وراءه، ويكشف الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

هذه الضربة الضخمة جاءت بعد ساعات من إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن إحباط محاولة اغتيال تستهدف مسؤول دفاعي كبير سابق، مما يزيد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في لبنان

الهجوم، الذي يُعتقد أنه استهدف أجهزة الاتصالات التي يستخدمها أعضاء حزب الله في مختلف أنحاء لبنان، أسفر عن إصابات واسعة في صفوف الجماعة.

ووفقاً للتقارير، كانت هذه العملية جزءًا من تحرك منسق يعكس تصاعد التوترات الإقليمية.

الصحة اللبنانية ترفع حالة التأهب القصوي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حالة التأهب القصوى في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد بعد سلسلة انفجارات في أجهزة الاتصالات، ووسط تزايد في أعداد المصابين.

وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى التبرع بالدم لدعم الجهود الصحية، كما طالبت المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية، التي شهدت تسجيل إصابات كبيرة، بالتنسيق معها لضمان توزيع المصابين على المستشفيات بشكل متوازن في جميع المناطق.

إصابة السفير الإيراني في لبنان بعد انفجار الأجهزة اللاسلكية

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، تعرض للإصابة ضمن أكثر من ألف شخص تأثروا بسلسلة انفجارات طالت أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا.

وأفادت تقارير لبنانية أن تلك الانفجارات ناتجة عن اختراق إسرائيل لأجهزة الاتصالات التي يستخدمها حزب الله، مما أدى إلى تدميرها وإصابة عدد كبير من الأشخاص، ومن بين المصابين، هناك خمسة في حالة حرجة، ولم تُسجل أي وفيات حتى الآن.

مكتب نتنياهو يتبرأ من تصريحات مساعده

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبرؤه من التصريحات التي أدلى بها مساعده السابق توباز لوك، والذي ألمح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتمال تورط إسرائيل في سلسلة الانفجارات التي استهدفت أجهزة استدعاء لأعضاء حزب الله في لبنان، وأسفرت عن إصابة المئات.

لوك كان قد علّق على منشور على منصة X، قال فيه إن نتنياهو لن ينفذ أي تحرك كبير في لبنان قبل رحلته إلى نيويورك، قبل أن يقوم بحذف التعليق لاحقاً.

في بيان رسمي، أكد مكتب نتنياهو أن لوك لم يعد يشغل منصب المتحدث الرسمي منذ عدة أشهر، ولا يعد جزءاً من الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء.

إلى جانب ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية أن مكتب نتنياهو وجّه جميع أعضاء الائتلاف الحكومي بالامتناع عن إجراء مقابلات في الوقت الحالي.

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