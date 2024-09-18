آخر تطورات حادث تفجير البيجر.. تايوان تدخل علي خط الأزمة

حادث تفجير البيجر.. أشعل حادث تفجير البيجر الصراع بين لبنان وإسرائيل وزادت من إلى احتمال شنّ إسرائيل عملية عسكرية واسعة شمالاً، خصوصا مع زيادة التوتر على الجبهات.

وطالت انفجارات غامضة ومفاجئة آلاف أجهزة النداء المعروفة بـ البيجر، والتي يستعملها عناصر حزب الله في لبنان، وأوقعت آلاف الإصابات.

آخر تطورات حادث تفجير البيجر

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات حادث تفجير البيجر، وحقيقة تورط تايوان في الواقعة، وموقف حزب الله اللبناني من العملية.

يُتابع العالم بترقب كبير آخر تطورات حادث تفجير البيجر، وأكدت مصادر رسمية ارتفاع عدد ضحايا حادث تفجير البيجر في لبنان إلى 11 شخصًا، منهم امرأة وطفلان وأكثر من 3 آلاف مصاب.

حادث تفجير البيجر

هل تطورت تايوان في حادث تفجير البيجر؟

وخلال الساعات الماضية، دخلت تايوان على خط واقعة حادث تفجير البيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني، حيث أظهرت صور للأجهزة المدمرة تصميمًا وملصقات تتسق مع الأجهزة التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية.

وكانت مصادر أمنية لبنانية قد أكدت أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز بيجر من الشركة التايوانية.

ومن جانبها، أوضحت شركة جولد أبوللو التايوانية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان ليست من تصنيعها، مضيفة أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، لكنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.

وأوضحت الشركة التايوانية في بيان أن شركة "بي إيه سي" هي التي تنتج وتبيع طراز "إيه آر 924"، متابعة: "نحن فقط نمنح ترخيص العلامة التجارية وليس لنا أي دور في تصميم أو تصنيع هذا المنتج".

وقال مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية، هسو تشينج كوانغ: "المنتج ليس تابعًا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

تورط إسرائيل في حادث تفجير البيجر

واتهمت لبنان إسرائيل بالتورط في حادث تفجير البيجر، وأكد مصدر أمني لبناني أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، زرع متفجرات داخل 5 آلاف جهاز بيجر استوردها حزب الله اللبناني قبل أشهر.

وذكرت مصادر لبنانية مطلعة، منذ يوليو الماضي، أن حزب الله اللبناني بدأ باستخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل، بهدف تفادي محاولات الاغتيال التي طالت عددًا من كبار قيادييه في الفترة الماضية.

حادث تفجير البيجر

حملة عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله اللبناني

ووفقًا لـ تقرير مجلة فورين بوليسي الأمريكية، قد يكون حادث تفجير البيجر بمثابة البداية لحملة عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد ضد حزب الله اللبناني في لبنان، أو قد يكون مجرد عملية سرية أخرى في حرب الظل الطويلة بين إسرائيل ووكلاء إيران.

تعليق حزب الله علي حادث تفجير البيجر

وحمّل حزب الله في بيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الانفجارات، متعهدًا بأن العدو سينال قصاصه العادل.

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