كواليس اتصال وزير الخارجية المصري مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللبنانيين

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وعبدالله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، لمتابعة تطورات الوضع في لبنان بعد الهجوم السيبراني الذي أدى إلى تفجير أجهزة الاتصال في عدة مناطق لبنانية، ويعرض الموجز التفاصيل.

دعم مصري للبنان

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن عبدالعاطي نقل توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التواصل السريع مع القيادة اللبنانية للتعبير عن دعم مصر الكامل للبنان في هذا الظرف الحساس.

وأكد أن مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان، مشدداً على ضرورة عدم انتهاك سيادته من أي جهة خارجية، كما عرضت مصر تقديم أي مساعدة ممكنة للتخفيف من تداعيات الهجوم.

وزير الخارجية يحذر من التصعيد الإقليمي

خلال الاتصالين، شدد عبدالعاطي وزير الخارجية على خطورة التصعيد الإقليمي الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان تعد مؤشراً على تدهور الأوضاع نتيجة لتصرفات غير مسئولة قد تكون لها عواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

دعوة لوقف التصعيد في غزة

وأكد وزير الخارجية أهمية منع التصعيد في المنطقة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما دعا إلى ضرورة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع دون قيود.

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