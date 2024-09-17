أمن مصر المائي والمفاعلات النووية.. أبرز تصريحات وزير الخارجية لنظيره المجري اليوم

وزير الخارجية والهجرة.. عقد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا هامًا مع نظيره وزير الشئون الخارجية والتجارية لدولة المجر بيتر سيارتو ، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

وتطرق المؤتمر الصحفي لـ وزير الخارجية والهجرة ونظيره المجري إلى الحديث عن مجالات التعاون بين مصر ودولة المجر، وكذلك الأمن المائي المصري، فضلًا عن التطرق للقضايا الأقليمية وخاصة وحدة وأمن الصومال، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

المؤتمر الصحفي لـ وزير الخارجية ونظيره المجري

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير الخارجية ونظيره المجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المجري.

وزير الخارجية

التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والمجر

قال وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إننا نعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المجر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقاً مع المجر في قطاع النقل.

وأضاف وزير الخارجية: "نعمل على تطوير العلاقات مع المجر في المجالات كافة"، معقبًا: "وقعنا مذكرة تعاون مع المجر في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية، وهناك مشروع طموح مع المجر لتطوير التعاون المشترك في القارة الأفريقية".

دورة لمجلس رجال الأعمال

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إن اللقاء مع نظيره المجري تناول التعاون الاقتصادي والتجاري والمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورة لمجلس رجال الأعمال، إذ يوجد وفد من رجال الأعمال المجريين يرافق بيتر سيارتو، مؤكدًا حرص مصر على مزيد من تفعيل علاقة التعاون بين القطاعين الخاص المصري والمجري لمزيد من دفع الاستثمارات المجرية داخل مصر.

تعاون في المجال الزراعي والمائي بين مصر والمجر

وأضاف عبد العاطي أن هناك علاقات تعاون قوية في المجال الزراعي والمائي بين البلدين، فضلاً عن وجود تكنولوجيا مجرية متقدمة في مجال إدارة وترشيد استخدام الموارد المائية، وسيكون هناك إعلان عن مشروعات في هذا القطاع قريباً بالتعاون مع وزراة الزراعة والوزرات المعنية المصرية.

تعاون في مجال التبادل الطلابي

وتابع وزير الخارجية والهجرة أن هناك تعاونًا في مجال التبادل الطلابي، موجهاً الشكر والتقدير لدولة المجر على المنح الدراسية التي تقدم للطلاب المصريين، والتي وصلت الآن بعد زيادتها إلى 200 منحة دراسية، مشيرًا إلى التطلع لمضاعفة هذا الرقم قريبًا.

وأشاد بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، بالعلاقات بين مصر والمجر، مؤكدا تعزيز هذه العلاقات والحرص على تطويرها فى كافة المجالات.

وقال وزير الخارجية إن الزيارات المتبادلة تعطي الفرصة لمزيد من التشاور، وتبادل الرؤي بين البلدين حول العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على وجود إرادة سياسية متبادلة بالعمل على تطوير هذه العلاقات.

و أضاف أن الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة السياسية ساهمت في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

توريد 970 عربة قطار مجري إلى مصر

وكشف وزير الخارجية، عن توريد أكثر من 970 عربة قطار مجري إلى مصر، مضيفًا: " المتبقى يتم توريده وفقًا للجدول الزمني وبوتيرة متسارعة".

الأمن المائي المصري

وقال وزير الخارجية والهجرة: "إن مباحثاته مع نظيره المجري تضمنت مناقشة الأمن المائي المصري وأكدت أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة، وتحدث عن ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية.

وحدة وأمن الصومال

وتابع عبد العاطي: "نرفض رفضًا تامًا لأي إجراءات أحادية تنال من وحدة وأمن الصومال".

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

واستطرد: "تحدثنا عن ضرورة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات".

ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا سلام في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد علي أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وضرورة نفاذ المساعدات".

وزير الخارجية المجري

دور مصر في ملف الهجرة غير الشرعية

ومن جانبه، ثمن بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، الدور المصري في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أن مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير خارجية المجر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي: "نحتاج بشدة إلى مصر التي تعد من حلفائنا في وقف موجات الهجرة غير الشرعية.. ومن دونها سنواجه مصاعب كبيرة".

الأمن الأوروبي

وأكد سيارتو، أن مصر تعد أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي، وتمثل الستار الواقي للقارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الحوار المصري المجري ذو أبعاد استراتيجية في ظل المخاطر التي تواجه المنطقة.

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