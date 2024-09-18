حرب إقليمية تلوح في الأفق.. وزير الخارجية يدق ناقوس الخطر بعد الهجوم السيبراني على لبنان 

أعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن قلقه البالغ بعد الهجوم السيبراني الأخير على لبنان، مشيرًا إلى خطورة الوضع وتداعياته المحتملة على الاستقرار الإقليمي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع، خاصةً في ظل التوترات القائمة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

مؤتمر وزيري الخارجية المصري والأمريكي

دعا الوزير إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أهمية إطلاق سراح الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدًا أن الاستقرار في المنطقة يتطلب التزام الأطراف المعنية بتهدئة الأوضاع وتحقيق السلام، مشيرًا إلى قوة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات، خاصة وأن الولايات المتحدة تمثل قوى عظمى، ومصر قوة إقليمية، مشيرًا على أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكلا البلدين، وهى علاقات مبنية على ثقة واحترام متبادل، وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية، ولها تاريخ طويل وأسس متينة والبناء عليها .

أهمية وحدة الصومال ومكافحة الإرهاب

أبرز الوزير أهمية تعزيز وحدة الدولة في الصومال ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا على أن الاستقرار في القرن الإفريقي يتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التهديدات الأمنية وتحقيق التنمية المستدامة.

استقرار الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

أكد الوزير على أهمية استقرار الشرق الأوسط من خلال إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

أوضح الوزير أن العلاقات مع الولايات المتحدة تعتبر استراتيجية، مشيرًا إلى أن أمريكا دولة عظمى ومصر قوة إقليمية. وأكد أن التعاون مع واشنطن مهم لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

رفض السياسات الأحادية واستهداف سيادة لبنان

أدان الوزير أي سياسات أحادية واستهداف لسيادة لبنان، مؤكدًا على أن مصر تقف ضد أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد. وشدد على أهمية التركيز على منع التصعيد في لبنان والتركيز على وقف إطلاق النار في غزة.

تحذير من التصعيد الإقليمي

حذر الوزير من أن التصعيد الخطير في لبنان قد يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات فورية لخفض التوترات والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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كواليس اتصال وزير الخارجية المصري مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللبنانيين