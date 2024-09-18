الأوضاع في غزة ولبنان تُسيطر علي لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي.. سيطر لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، علي المشهد السياسي المصري والعالمي.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي وأهم القضايا التي تم مناقشتها.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

استقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

دور مصر في استعادة استقرار المنطقة

وأشار السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي نقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيات الرئيس بايدن، وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

مفاوضات وقف إطلاق النار

وتناول لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضي قدمًا في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين، وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين.

الرئيس السيسي: ندعم لبنان في مواجهة الهجوم السيبراني

كما تطرق لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي للحديث عن تطورات المشهد الإقليمي، حيث أكد الرئيس السيسي رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليميًا، مشيرًا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، ومجددًا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السيبراني التي تعرضت له، مشددًا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وتم خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد، على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين.

لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي، والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجارية لمصر، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

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