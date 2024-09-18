ألمانيا توقف تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل بسبب القانون الإنساني الدولي

أوقفت ألمانيا الموافقة على تصدير أسلحة جديدة إلى إسرائيل نتيجة تحديات قانونية، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "رويترز" للبيانات وتصريحات مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، ويعرض الموجز التفاصيل.

زيادة كبيرة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في 2022

في العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تقدر بعشرة أضعاف عن عام 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد التي تشرف على تراخيص التصدير.

تراجع الموافقات على التصدير في 2023

لكن مع بداية هذا العام، شهدت الموافقات على تصدير الأسلحة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات الممنوحة حتى 21 أغسطس 14.5 مليون يورو فقط، ومن هذا المبلغ، كانت قيمة "أسلحة الحرب" حوالي 32,449 يورو فقط.

توقف الموافقات بسبب القضايا القانونية

أشارت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد إلى أن هناك قرارًا بتعليق الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم حل بعض القضايا القانونية.

هذه القضايا تتعلق بمزاعم أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.

موقف الحكومة الألمانية أمام المحكمة الدولية

في دفاعها عن قضيتين مرفوعتين ضدها، إحداهما أمام محكمة العدل الدولية والأخرى في برلين من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أوضحت الحكومة الألمانية أنه لم يتم تصدير أي أسلحة حربية جديدة إلى إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر من قبل حماس، باستثناء بعض قطع الغيار المرتبطة بعقود طويلة الأجل.

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