رئيس أركان الاحتلال: لدينا"قدرات أكبر" ضد حزب الله.. وإيران تدين الهجمات في لبنان

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال زيارة إلى القيادة الشمالية أن إسرائيل تمتلك "قدرات أكبر بكثير" لم تستخدمها بعد في المعارك ضد حزب الله، ويعرض الموجز التفاصيل.

وفي مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي، صرّح هاليفي قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير الظروف الأمنية التي ستعيد السكان في الشمال إلى منازلهم بمستوى عالٍ من الأمان، وسنقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

تحذير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

أشار هاليفي إلى أن هناك العديد من القدرات العسكرية التي لم تُفعّل بعد في القتال ضد حزب الله، قائلاً: "رأينا بعض من هذه الإمكانيات، ونحن مستعدون تمامًا للانتقال إلى المراحل المقبلة".

كما أكد أن في كل مرحلة من مراحل الصراع، يجب أن تكون التكاليف التي يتحملها حزب الله مرتفعة للغاية.

خطط إسرائيل لتصعيد الهجمات على حزب الله

وأوضح هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال بقوة في خطواته المقبلة ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن "القاعدة هي أن تكون كل مرحلة من الصراع أكثر قوة وتأثيرًا على العدو، مع رفع تكلفة التورط في كل مرة."

إيران تندد بالهجمات وتعرض المساعدة

وفي تطور موازٍ، أدانت إيران التفجيرات التي وقعت في لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي استهدفت أجهزة الاتصال الخاصة بحزب الله.

ووفقًا للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، فإن إيران عرضت تقديم المساعدة للجرحى جراء الهجمات.

وقالت مهاجراني في منشور لها على منصة "X": "إرهاب النظام الصهيوني يثير الاشمئزاز والنفور.. إيران تدين بشدة التفجيرات الإجرامية لأجهزة الاتصالات التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين اللبنانيين".

تصاعد التوترات بعد انفجارات جديدة في لبنان

شهد لبنان اليوم الأربعاء انفجارات أخرى لأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

الهجوم يأتي بعد يوم من تفجيرات مماثلة أودت بحياة 12 شخصًا.

واعتبر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الحادثة تؤكد دعم الدول الغربية والولايات المتحدة الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من دعواتهم لوقف إطلاق النار.

وأشار بزشكيان إلى أن هذه التفجيرات تُظهر بوضوح التناقض بين تصريحات الغرب وأفعالهم، حيث يستمرون في دعم ما وصفه بـ"الإرهاب الأعمى" لإسرائيل.

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