أكسيوس: الموساد نفذ عملية البيجر خوفًا من اكتشافها

أجهزة البيجر.. نشر موقع "أكسيوس" مقالًا للصحفي الإسرائيلي باراك رفيد اليوم الأربعاء عن تفاصيل عملية سرية قام بها الموساد الإسرائيلي يوم الثلاثاء حيث تم تفجير أجهزة الاستدعاء “البيجر”، التي كانت بحوزة أعضاء حزب الله في لبنان وسوريا.

العملية جاءت كإجراء وقائي بعد أن أظهرت تقارير الذكاء الاصطناعي أن اثنين من ضباط الحزب بدأوا يشكّون في تلك الأجهزة “البيجر”.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل تفجير أجهزة البيجر في لبنان.

خلفية العملية وتخوفات الموساد

بحسب مصادر إسرائيلية، كان الموساد يخطط لاستخدام هذه الأجهزة كورقة خفية لتعطيل أنشطة حزب الله، إلا أن تصاعد المخاوف من اكتشاف الأمر دفع الإسرائيليين إلى اتخاذ قرار سريع بتفجير الأجهزة قبل أن يتم اكتشافها.

الاستخبارات الإسرائيلية والمعلومات المسبقة

نقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن مصادر استخباراتية رفيعة المستوى في المنطقة، أن قرار تفجير أجهزة “البيجر”جاء بعد معلومات استخباراتية أكدت أن اثنين من أعضاء حزب الله اكتشفا وجود اختراق في أجهزة الاستدعاء.

قرار القيادة الإسرائيلية بتفجير الأجهزة

وفقًا لتقرير "أكسيوس"، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار المسؤولين في الجيش ووكالات الاستخبارات، حيث قرروا تفجير الأجهزة على الفور، تجنبًا لخطر اكتشاف حزب الله للأمر.

وقال مسؤول أمني إن العملية كانت ضرورية لمنع كشف الاختراق.

الاتصال الأمريكي قبل تفجير “البيجر”

قبل دقائق قليلة من بدء انفجارات أجهزة الاستدعاء في لبنان، اتصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن لإبلاغه بأن إسرائيل بصدد تنفيذ عملية في لبنان، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول الهجوم.

حصيلة الضحايا والإصابات في لبنان

في آخر التطورات، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن عدد القتلى جراء التفجيرات وصل إلى 12 شخصًا، بينهم طفلان، فيما تجاوز عدد المصابين 2700 شخص، مع تسجيل حوالي 300 حالة حرجة.

وتم إجراء أكثر من 460 عملية جراحية، معظمها كانت في العيون والوجه، كما شملت الإصابات نساء وأطفالًا إلى جانب عناصر حزب الله.

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