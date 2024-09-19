خطاب حسن نصر الله|حزب الله تعرض لضربة قاسية وإسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن الحزب تعرض لضربة قاسية في أعقاب تفجيرات استهدفت أجهزة الاتصالات "البيجر”.

وفي كلمته التي ألقاها عصر اليوم الخميس، قال نصر الله، إن "العدو تجاوز جميع الضوابط والقوانين الأخلاقية"، مؤكداً أن الهجمات تسببت في خسائر بشرية كبيرة، ويعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على أجهزة الاتصال

وفقًا لنصر الله، فإن إسرائيل كانت تستهدف بشكل مباشر قتل 4000 شخص في غضون دقيقة واحدة، مشيرًا إلى أن الحزب وزع أكثر من 4000 جهاز بيجر على عناصره، حيث كانت هذه الأجهزة تُستخدم للتواصل الميداني.

وأضاف أن التفجيرات التي استهدفت هذه الأجهزة تسببت في مقتل 37 شخصًا معظمهم من عناصر حزب الله، بالإضافة إلى إصابة نحو 3000 شخص.

الانفجارات المتزامنة في معاقل حزب الله

خلال اليومين الماضيين، وقعت سلسلة من الانفجارات المتزامنة في مناطق تُعد معاقل لحزب الله، بما في ذلك مدينة بعلبك.

وقد حمّل الحزب المسؤولية لهذه التفجيرات لإسرائيل، التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

وأدت الانفجارات إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف سكان لبنان، وخصوصًا في المناطق التي تأثرت بالتفجيرات.

مشاهد مرعبة من موقع التفجيرات

وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مشاهد مروعة من مواقع التفجيرات، حيث أظهرت صورًا لجرحى ممددين على الأرض وسط ازدحام مروري، وجثثًا غارقة في الدماء داخل المستشفيات. الأطباء أفادوا بوجود إصابات خطيرة في العيون وبتر أصابع للعديد من الضحايا، مما يعكس مدى قوة التفجيرات.

موقف نصر الله: "لن تسقطنا هذه الضربات"

أكد نصر الله في خطابه أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كانت ثقيلة على حزب الله، لكنه شدد على أن الحزب لن يسقط جراء هذه الضربات.

وأضاف أن الاحتلال استدعى قوات إضافية إلى الحدود الشمالية، في ظل الضغط المتزايد من الجبهة اللبنانية المساندة لقطاع غزة.

تفوق إسرائيل التكنولوجي واستهداف المدنيين

في معرض حديثه عن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، أشار نصر الله إلى أن إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء من خلال استهداف أجهزة البيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله، مؤكدًا أن الهجمات لم تقتصر على مقاتلي الحزب، بل طالت المستشفيات والصيدليات والمنازل والمرافق العامة، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

ورغم حجم الخسائر، أصر نصر الله على أن هذه الضربات لن تسقط حزب الله.

وأوضح أن الحزب يدرك جيدًا التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، لكنه أكد أن هذا التفوق لن يمنع الحزب من مواصلة المقاومة، وأنه سيواصل العمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

الوضع الكارثي في غزة

في سياق موازٍ، تواصل إسرائيل شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير أحياء سكنية كاملة وارتكاب مجازر ضد المدنيين.

والوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا، حيث نزح أكثر من 90% من السكان، فيما لا تزال جثث الآلاف تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف وصعوبة عمليات الإغاثة.

اقرأ أيضًا: تصعيد خطير.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع حزب الله جنوب لبنان بعد إطلاق 40 صاروخًا على إسرائيل

ألمانيا توقف تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل بسبب القانون الإنساني الدولي