مقتل جنديين إسرائيليين على الحدود الشمالية في اشتباكات مع حزب الله

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين على الحدود الشمالية في اشتباكات مع حزب الله، وفي رد فوري، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية موجة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، ويعرض الموجز التفاصيل.

نصر الله: هجمات أجهزة النداء "تجاوزت الخطوط الحمراء"

من جانبه، أدان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أجهزة النداء "البيجر" التي يستخدمها مقاتلو الحزب، معتبرًا أن هذه الهجمات تجاوزت "كل الخطوط الحمراء".

كما توعد نصر الله بالانتقام، مؤكدًا أن الرد على هذه الانتهاكات سيكون حاسمًا.

إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في الجبهة الشمالية

وافق رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتزي هاليفي على خطط جديدة للمعركة في الجبهة الشمالية، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن إسرائيل دخلت "مرحلة جديدة من الحرب".

وصرّح جالانت خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين أن هذه المرحلة تحمل فرصًا كبيرة لكن مخاطرها أيضاً كبيرة، مشيرًا إلى أن حزب الله "يشعر بالضغط" نتيجة العمليات العسكرية المتزايدة.

جالانت: "حزب الله سيدفع ثمناً متزايداً"

أشار جالانت إلى أن الهدف الرئيسي من العمليات الحالية هو ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

وأضاف أن حزب الله سيدفع "ثمناً متزايداً" مع مرور الوقت نتيجة لهذه العمليات. وفي الوقت نفسه، أكد جالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل جهوده لتفكيك حركة حماس وإعادة الرهائن.

استمرار الغارات والقصف في جنوب لبنان

مع استمرار القصف والغارات الجوية، يبدو أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يقترب من مرحلة جديدة، حيث يحذر كل طرف من تداعيات التصعيد المستمر.

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