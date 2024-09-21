صنفته أمريكا كـ إرهابي واغتالته إسرائيل.. من هو إبراهيم عقيل؟

إبراهيم عقيل.. تصدر البحث عن إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله اللبناني، محركات البحث العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.

واستهدفت غارة إسرائيلية علي الضاحية الجنوبية بيروت، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان في بيروت، إبراهيم عقيل، وأدت إلى مقتله.

تفاصيل استهداف إسرائيل لـ القيادي إبراهيم عقيل

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية ببيروت، وتفاصيل استهدافه، وتعليق كلًا من إسرائيل وحماس علي العملية.

إبراهيم عقيل

أكد حزب الله اللبناني مقتل إبراهيم عقيل، القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة للجماعة، بعد استهدافه في ضربة إسرائيلية ببيروت.

ومن ناحية آخري، كشف حزب الله اللبناني، تفاصيل تتعلق بالمهام التي كانت موكلة إلى القيادي في صفوفها إبراهيم عقيل، والذي قتل أمس الجمعة في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

من هو إبراهيم عقيل؟

ولد القيادي في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل في البقاع عام 1962.

وتولى إبراهيم عقيل مسؤولية التدريب المركزي في حزب الله اللبناني مطلع التسعينات.

ويعد إبراهيم عقيل من قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينات".

ولعب دورًا أساسيًا في تطوير القدرات البشرية في تشكيلات الحركة.

شغل إبراهيم عقبل عدة مناصب في حزب الله اللبناني، كان آخرها قائد المجلس العسكري خلفًا لـ فؤاد شكر.

تولى إبراهيم شكر مسؤولية الإشراف على وحدة عمليات جبل عامل منذ العام 1997.

بدء إبراهيم عقيل من عام 2008 شغل منصب معاون الأمين العام للحزب لشؤون العمليات، وعُيِّن عضوا في المجلس الجهادي.

وصفه حزب الله اللبناني بأنه من قادة التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

وأشرف إبراهيم عقيل على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان حتى تاريخ مقتله.

وكان إبراهيم عقيل ضمن الخلية التي تبنت تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل 1983، وهو التفجير الذي قتل فيه 63 شخصًا، بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأمريكيًا.

كما شارك في الهجوم على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في أكتوبر 1983، والذي قتل فيه 241 عسكريًا أمريكيًا.

اتهمته أمريكا بالمساهمة في احتجاز رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، وخاصة الرهينتين الألمانيتين رودولف كورديس وألفريد شميد، اللذين خطفا في يناير 1987 في العاصمة اللبنانية بيروت.

إبراهيم عقيل

أمريكا تُصنف إبراهيم عقيل كـ إرهابي

في 21 يوليو 2024، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية إبراهيم عقيل كـ إرهابي، بموجب الأمر التنفيذي 13582، وذلك لعمله لصالح حزب الله.

في عام 2019، أدرجته الإدارة الأمريكية كـ "إرهابي عالمي" بموجب الأمر التنفيذي 13224، ورصدت مبلغ 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن هويته.

تعليق إسرائيل علي مقتل إبراهيم عقيل

ومن جانبها، علقت إسرائيل علي مقتل إبراهيم عقيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه شن غارة جوية نادرة أسفرت عن مقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله في حي مكتظ بالسكان في جنوب بيروت أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الضربة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت وقتلت إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان، وهي من قوات النخبة التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى 10 من عناصر حزب الله.

حماس تنعي إبراهيم عقيل

وفي نفس الصدد، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد العسكري البارز في حزب الله الشهيد إبراهيم عقيل.

وقالت حماس إن استشهاد القائد الكبير الحاج إبراهيم عقيل، على طريق القدس، وفي معركة الإسناد البطولية التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني ب‍قطاع غزة، إلى جانب الأشقاء في محور المقاومة، يؤكد مجددًا وحدة المصير والمسار".

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