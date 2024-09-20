صداع في تل أبيب.. معلومات عن إبراهيم عقيل وسبب استهداف الاحتلال له

شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" في المنطقة، لتشير وسائل إعلام إسرائيلية أن عقيل، قائد العمليات الخاصة بحزب الله والمعروف ياسم الحاج عبد القادر هو المستهدف، لذا يستعرض لكم الموجز عبر السطور التالية معلومات عن إبراهيم عقيل قائد العمليات الخاصة بحزب الله.

أسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين، وكانت تستهدف شقة في منطقة الجاموس، تأتي هذه الحادثة في إطار تصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله، والذي شهد زيادة في العمليات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

من هو إبراهيم عقيل

إبراهيم عقيل، المعروف بـ"الحاج عبد القادر"، هو قائد العمليات الخاصة في حزب الله اللبناني. يُعتبر أحد القادة الميدانيين البارزين في التنظيم، حيث يشغل أيضاً منصب رئيس فريق العمليات. عقيل يقود وحدة الرضوان، المتخصصة في العمليات القتالية ضد إسرائيل.

معلومات عن إبراهيم عقيل

عرف عقيل بمشاركته في عدد من الأعمال العسكرية الهامة، بما في ذلك الهجمات ضد القوات الأميركية في الثمانينيات.

رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وُضع على قائمة المطلوبين دولياً منذ 2019.

تاريخ عقيل العسكري يتضمن مشاركته في تفجير السفارة الأميركية في بيروت عام 1983

فضلاً عن الهجوم على ثكنة مشاة البحرية الأميركية الذي أسفر عن مقتل 241 جندياً أميركياً في نفس العام.

بالإضافة إلى ذلك، قاد عمليات أخذ رهائن لأميركيين وألمان في لبنان خلال تلك الفترة.

سبب استهداف إبراهيم عقيل

يعود استهداف إبراهيم عقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى عدة أسباب أهمها:

دوره القيادي: يشغل عقيل منصب قائد العمليات الخاصة في حزب الله ورئيس فريق العمليات، مما يجعله هدفًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لإسرائيل.

التهديدات الأمنية: يُعتبر عقيل أحد أبرز القادة الميدانيين الذين يقودون العمليات ضد القوات الإسرائيلية، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.

التاريخ العسكري: ارتبط اسم عقيل بعدد من العمليات الهجومية ضد القوات الأميركية والإسرائيلية في الثمانينيات، بما في ذلك تفجيرات مميتة. هذا التاريخ العسكري يجعله شخصية بارزة في قائمة المطلوبين.

المكافأة المالية: رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة للإدلاء بمعلومات عنه، مما يزيد من قيمة استهدافه.

التصعيد المستمر: تأتي الضربة الجوية في إطار تصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله، مما يعكس رغبة إسرائيل في تقويض القدرات العسكرية لحزب الله بشكل أكبر.

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