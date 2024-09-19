وزير دفاع الاحتلال يعلن استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله بعد كلمة نصر الله

بعد التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عقب انفجارات أجهزة الاتصال في لبنان التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، أكد يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن العمليات ضد حزب الله لن تتوقف، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأوضح جالانت أن حزب الله بات يشعر أنه ملاحق، وأن إسرائيل مستمرة في استهدافه، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام دولية.

مخاطر المرحلة الجديدة

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الحرب دخلت مرحلة جديدة تنطوي على فرص كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر جسيمة.

هذا التصريح يعكس التحديات المعقدة التي تواجهها إسرائيل في تعاملها مع الوضع في لبنان، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

تحذيرات من نفاد الوقت لحل دبلوماسي

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا يتضمن تحذيرات من مسؤولين إسرائيليين بشأن اقتراب نهاية الوقت المتاح للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وبحسب الصحيفة، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن تنتظر اتفاقًا يشمل غزة ولبنان لتحقيق حل دائم.

تفجيرات لبنان: إنجاز تكتيكي دون أفق عسكري

وأفادت "وول ستريت جورنال" أيضًا بأن مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا صرح بأن التفجيرات الأخيرة في لبنان، رغم اعتبارها إنجازًا تكتيكيًا، إلا أنها لا تحمل أي إنجازات عسكرية ذات تأثير طويل الأمد.

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