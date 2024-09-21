تقارير عبرية: هجوم صاروخي على الشمال وغارات جوية جديدة تستهدف حزب الله

نشرت تقارير عبرية عن هجوم صاروخي على الشمال وغارات جوية جديدة تستهدف حزب الله، أكد علي مقتل اثنين من كبار قادته، وهما إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، بالإضافة إلى 14 فرداً آخرين من أعضاء الحزب في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، وأعلنت السلطات اللبنانية أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 31 شخصاً، ويعرض الموجز التفاصيل.

استهداف قادة قوة الرضوان

في بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء قادة كبار من قوة الرضوان، الذين قتلوا في الغارة الجوية.

ويعتبر إبراهيم عقيل أحد أبرز هؤلاء القادة، حيث كان يشغل منصب قائد العمليات العسكرية لحزب الله، إلى جانب كونه القائد الفعلي لقوة الرضوان، وكانت هذه القوة تعمل على تطوير خطة تهدف إلى غزو منطقة الجليل في شمال إسرائيل.

وقع الهجوم عندما كان عقيل يعقد اجتماعاً مع كبار قادة قوة الرضوان في مبنى سكني ببيروت.

وأسفرت الغارة عن مقتل 15 ضابطاً من حزب الله، من بينهم أحمد وهبي، الذي كان رئيساً لوحدة التدريب في الحزب وقائداً سابقاً لقوة الرضوان.

وتشير التقارير إلى أن وهبي كان متورطاً في التخطيط لغزو الجليل وتعزيز وجود حزب الله في جنوب لبنان.

دور القادة العسكريين في التخطيط للهجمات

وفقاً للجيش الإسرائيلي، كان وهبي متورطاً في تحسين القدرات القتالية البرية لحزب الله، وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ وهجمات التسلل خلال السنوات الماضية.

وأضاف الجيش أن مجموعة من القادة الآخرين الذين قتلوا في الغارة كانوا مسؤولين عن تخطيط هجمات تهدف إلى التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

أسماء القادة ضحايا الغارات الإسرائيلية

أعلنت إسرائيل عن أسماء القادة الآخرين الذين قتلوا في الغارة، وهم:

سامر حلاوي، قائد المنطقة الساحلية

عباس المسلماني، قائد منطقة قانا

عبد الله حجازي، قائد منطقة مرتفعات راميم

محمد رضا، قائد منطقة الخيام

حسن ماضي، قائد منطقة جبل دوف

حسن عبد الستار، رئيس العمليات

حسين حدرج، رئيس الأركان

تخطيط الهجمات على إسرائيل

يقول الجيش الإسرائيلي إن هؤلاء القادة كانوا يقودون ويخططون للهجمات والعمليات الإرهابية ضد إسرائيل لسنوات طويلة، ويعدّون جزءاً من مخطط كبير لتنفيذ هجمات في بلدات الجليل.

وأكد الجيش أن القادة الذين تم استهدافهم كانوا مسؤولين عن تنفيذ مئات العمليات الإرهابية في الداخل الإسرائيلي، بما في ذلك التخطيط لهجمات مستقبلية.

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