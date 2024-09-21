بالأسماء.. 6 قادة من حزب الله اغتالتهم إسرائيل خلال 2024

حزب الله.. استهدفت إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي وحتي الآن، العديد من قادة حزب الله اللبناني، وذلك بعد إعلان دعمهم لحركة حماس في حربها ضد الإسرائيليين.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز قادة حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر وحتي الآن.

حزب الله

6 قادة من حزب الله أنهت إسرائيل حياتهم

استهدفت إسرائيل 6 من قادة حزب الله اللبناني، خلال الأشهر الماضية، وآخرهم إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية ببيروت، أمس الجمعة.

إبراهيم عقيل

وكان إبراهيم عقيل يعد القائم بأعمال رئيس وحدة الرضوان التابعة للجماعة، وصنفته وزارة الخارجية الأمريكية كـ إرهابي، بموجب الأمر التنفيذي 13582، وذلك لعمله لصالح حزب الله.

كما أدرجته الإدارة الأمريكية كـ "إرهابي عالمي" بموجب الأمر التنفيذي 13224، ورصدت مبلغ 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن هويته.

أحمد محمود وهبي

ومن أبرز قادة حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل القيادي أحمد محمود وهبي الذي تم اغتياله في الغارة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت.

والتحق القيادي أحمد محمود وهبي بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسها، وشارك في العديد من العمليّات العسكريّة إبان الإحتلال "الإسرائيلي" لجنوب لبنان.

فؤاد شكر

وفي شهر أغسطس الماضي، اغتالت إسرائيل، القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف مبنى سكني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن عملية اغتيال فؤاد شكر تضمنت اختراق الشبكة الداخلية لـ"حزب الله" بالإضافة إلى مكالمة هاتفية أوصلت شكر إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً.

وكان فؤاد شكر أحد أهم الشخصيات في تاريخ حزب الله، وكان شكر صديق موثوق به منذ فترة طويلة لأمين عام "حزب الله حسن نصر الله، كما أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية، كان يقود المناوشات المكثفة المتزايدة عبر الحدود مع إسرائيل.

محمد نعمة

وفي 3 يوليو 2024، اغتالت إسرائيل القيادي محمد نعمة ناصر الملقب بـ "أبو نعمة"، بغارة من مسيرة في مدينة صور.

وكان محمد نعمة أحد كبار قادة حزب الله في لبنان، وقائد وحدة "عزيز"، وشارك في العديد من العمليّات العسكريّة ضد مواقع جيش العدو الإسرائيلي خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وتعرض محمد نعمة للإصابة أكثر من مرة، وتدرّج في تولّي المسؤوليات ضمن تشكيلات المُقاومة الإسلاميّة.

أبو طالب

واغتالت إسرائيل في 12 يونيو الماضي، سامي طالب عبد الله، أبو طالب، قائد وحدة النصر التابعة لحزب الله والمسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

حزب الله

وسام الطويل

كما اغتالت إسرائيل بغارة من مسيرة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان، القيادي الكبير في حزب الله وسام الطويل، في 8 يناير 2024، أحد مؤسسي وحدات النخبة في الحزب، كما أنه لعب دورًا مركزيًا في توجيه العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

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