جيش الاحتلال يفرض قيود على سكان حيفا وشمالها مع تصاعد الهجمات ضد حزب الله

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، دانييل هاجاري، عن فرض قيود جديدة على السكان المدنيين في منطقة حيفا والمناطق الواقعة شمالها، وذلك مع تصاعد حدة القتال في شمال إسرائيل، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأوضح هاجاري أن الأنشطة التعليمية وأماكن العمل في هذه المناطق لا يُسمح لها بالعمل إلا إذا كانت تحتوي على ملاجئ قريبة ومناسبة للاستخدام الفوري في حال الطوارئ.

قيود على التجمعات العامة

إلى جانب القيود على المدارس وأماكن العمل، تم فرض قيود على التجمعات العامة في المناطق الشمالية.

يُسمح بتجمع ما يصل إلى 30 شخصًا في الأماكن المفتوحة و300 شخص في الأماكن المغلقة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المدنيين من الهجمات المحتملة.

ضربات جيش الاحتلال على مواقع حزب الله

في نفس السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع حزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان مساء اليوم.

وجاءت هذه الغارات ردًا على ما وصفه هاجاري بتحضيرات حزب الله لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

ووفقًا للتصريحات، تم تدمير أكثر من 400 منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله حتى الآن، بعد هجمات مكثفة من جيش الاحتلال.

تحذيرات من هجمات حزب الله

وأشار هاجاري إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لإطلاق صواريخ إضافية من قبل حزب الله في الساعات القادمة، مؤكدًا أن الجيش سيقوم بتحديث الإرشادات الأمنية فور حدوث أي تطورات جديدة.

ودعا المدنيين في المناطق الشمالية إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية لضمان سلامتهم في ظل الأوضاع المتوترة.

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