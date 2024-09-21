الحوثي: اخترقنا منظومات الحماية الإسرائيلية ونمتلك قدرات متطورة

صرّح زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، يوم السبت، أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل ستستمر، وأن جماعته عازمة على تصعيد عملياتها العسكرية، ويعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

أشار الحوثي إلى أن جماعته تمتلك قوة صاروخية متقدمة تفوق قدرات العديد من الدول.

التكنولوجيا العسكرية المتقدمة للحوثيين

وفي كلمته، أكد الحوثي أن جماعته تتمتع بمستوى متطور في مجالات الطيران المسيّر والقوة البحرية، فضلاً عن تطوير القوة البرية وتجهيزها.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية لجماعته قد اخترقت منظومات الحماية الإسرائيلية، معتبرًا هذا الاختراق إنجازًا مهمًا في المرحلة الخامسة من الصراع.

استمرار الهجمات

وأوضح الحوثي أن القصف الصاروخي على إسرائيل ليس حدثًا عابرًا، بل هو عملية مستمرة، مع طموح جماعته لتحقيق "ما هو أعظم" في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن إسقاط الطائرة الأميركية من طراز "إم كيو-9" يعد انتصارًا مهمًا في مواجهة أعداء الجماعة.

الهجوم الصاروخي على يافا

وفي سياق متصل، شدد الحوثي على أن الهجوم الصاروخي الأخير على مدينة يافا كان له تأثير كبير على العدو الإسرائيلي، حيث وصف العملية بأنها كانت "مؤثرة ومزلزلة".

وأكد أن الدفاعات الإسرائيلية فشلت في التصدي للصاروخ الذي تم إطلاقه.

التصريحات العسكرية لجماعة الحوثي

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، أن الجماعة أسقطت طائرة أميركية بدون طيار من طراز "إم كيو-9" فوق منطقة ذمار، وأعقب ذلك إعلان عن إطلاق صاروخ باليستي جديد استهدف هدفًا عسكريًا في وسط إسرائيل.

وأوضح سريع أن الصاروخ قطع مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر في زمن قياسي بلغ 11.5 دقيقة، مما يؤكد فشل الدفاعات الإسرائيلية في التصدي له.

رد الجيش الإسرائيلي

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد.

وأشار بيان الجيش إلى أن الصاروخ أُطلق من جهة الشرق، دون أن يتسبب في أضرار مادية.

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