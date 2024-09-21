تطورات أزمة انفجارات البيجر في لبنان.. مخطط إسرائيلي تورطت فيه تايوان

تطورات أزمة انفجارات البيجر.. مازالت أزمة انفجارات البيجر في لبنان تتصدر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

ويتابع كثير من المواطنين بشغف شديد آخر تطورات أزمة انفجارات البيجر في لبنان، لكشف غموض الواقعة.

آخر تطورات أزمة انفجارات البيجر

ويرصد “الموجز” لها آخر تطورات أزمة انفجارات البيجر في لبنان وحقيقة تورط إسرائيل فيها.

تطورات أزمة انفجارات البيجر

التحقيقات الأولية حول انفجارات البيحر

وكانت نتائج التحقيقات الأولية حول انفجارات البيحر في لبنان يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد خلصت إلى أن هذه الأجهزة تم تفجيرها عبر "رسائل إلكترونية".

وفي نفس الصدد، أوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية.

ولفتت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إلى أن أجهزة الاتصالات كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها البلاد.

إسرائيل خططت لـ انفجارات البيجر منذ 15 عامًا

علي الجانب الآخر، كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن أن إسرائيل خططت لـ انفجارات البيجر في لبنان منذ 15 عامًا.

تايوان تتورط في انفجارات البيجر

وتورطت تايوان في انفجارات البيجر، وذلك بعد أن أظهرت صور أجهزة البيجر المفجرة تصميمًا وملصقات تتسق مع الأجهزة التي تُصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية.

ومن جانبها، أوضحت شركة جولد أبوللو التايوانية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة البيجر المفجرة في لبنان ليست من تصنيعها، مضيفة أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، لكنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.

وأشارت الشركة التايوانية إلى أن شركة "بي إيه سي" هي التي تنتج وتبيع طراز "إيه آر 924"، متابعة: "نحن فقط نمنح ترخيص العلامة التجارية وليس لنا أي دور في تصميم أو تصنيع هذا المنتج".

تطورات أزمة انفجارات البيجر

ومن جانبه، قال مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية، هسو تشينج كوانغ: "إن أجهزة البيجر المفجرة ليست تابعة لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

وأوضحت الشركة في بيان أن شركة جولد أبولو تُقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة "بي إيه سي" ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية، مضيفة أن طراز "إيه آر 924" (AR924) المذكور في تقارير إعلامية تصنعه وتبيعه "بي إيه سي"، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

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