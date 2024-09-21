مسؤولون أميركيون: احتمالية نشوب "حرب شاملة" بين إسرائيل وحزب الله

توقع مسؤولون أميركيون، يوم السبت، أن تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الجانبين خلال الأيام القادمة، ويعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بوليتيكو"، فإن التحليل الأخير الذي أجراه مسؤولون في إدارة بايدن يشير إلى أن الجانبين سيواجهان صعوبة كبيرة في خفض التصعيد العسكري.

الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان

تزايدت المخاوف في واشنطن بعد سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله، حيث قامت إسرائيل بتدمير أجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة للحزب هذا الأسبوع، بالإضافة إلى قصف مبنى سكني في بيروت، مما أدى إلى مقتل القيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تعتبر هذه الهجمات جزءًا من حملة عسكرية أوسع تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله القتالية في جنوب لبنان.

المساعي الدبلوماسية الأميركية لاحتواء الأزمة

في محاولة لمنع اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، تجري الولايات المتحدة محادثات مع إسرائيل وحلفائها في المنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، تتناقض هذه الجهود مع الرسائل الرسمية التي تصدرها إدارة بايدن، والتي تؤكد أن هناك فرصة للدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.

تصريحات جون كيربي

صرح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين يوم الجمعة بأن “هناك وقتًا ومساحة للتوصل إلى حل دبلوماسي”، إلا أن إسرائيل أوضحت لواشنطن أنها مصممة على مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، لإجباره على القبول بحل دبلوماسي يضمن إعادة الإسرائيليين إلى وطنهم في الشمال بسلام.

تحذيرات من تفاقم الأوضاع في الأيام المقبلة

توقع المسؤولون الأميركيون أن الوضع سيتدهور أكثر خلال الأيام القادمة، مشيرين إلى أن الهجمات الإسرائيلية قد تستمر في استهداف مواقع في لبنان، وخاصة في العاصمة بيروت.

كما أشار أحد المسؤولين إلى أن حزب الله قد يرد على هذه الهجمات عبر شن هجمات بطائرات دون طيار على إسرائيل.

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