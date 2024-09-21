الشرسة.. كامالا هاريس تكشف عن امتلاكها سلاحًا ناريًا في المناظرة الرئاسية

في أحدث مناظرة رئاسية فاجأت كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، الجمهور بالكشف عن امتلاكها سلاحًا ناريًا، مما أثار دهشة بعض المشاهدين، ويعرض الموجز التفاصيل.

ورغم تطرقها القليل لهذا الموضوع في السابق، تطرقت هاريس إلى تجربتها الشخصية مع الأسلحة في سياق الجدل السياسي حول السيطرة على الأسلحة.

رد هاريس على تصريحات ترامب

جاء الكشف عن سلاح هاريس ردًا على تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهمها بالرغبة في "مصادرة أسلحة الأميركيين".

وفي تعليقها على تلك المزاعم، قالت هاريس: "أنا وتيم والز نمتلك أسلحة، ولن نأخذ أسلحة أحد، لذا يجب أن تتوقفوا عن هذه الأكاذيب المستمرة".

دفاع شخصي واستخدام محتمل

خلال حدث افتراضي مع أوبرا وينفري في ميشيجان، أشارت هاريس إلى احتمال استخدام سلاحها للدفاع عن النفس في حال تعرض منزلها للاقتحام، قائلة: "إذا اقتحم أحد منزلي، فسوف يتم التعامل معه بالسلاح".

ووفقًا لمساعديها، فإن السلاح الذي تملكه هو مسدس صغير يُخزن بأمان في منزلها بلوس أنجلوس.

ملكية السلاح منذ 2019

سبق أن كشفت هاريس في حملتها الرئاسية لعام 2019 عن امتلاكها نفس السلاح الحالي، وأوضحت حينها أن السبب الرئيسي لامتلاكها السلاح هو الحماية الشخصية، وهو أمر شائع بين المدعين العامين الذين يضطلعون بقضايا عنف خطيرة.

موقف هاريس من التعديل الثاني

أكد مستشارو هاريس أن إعلانها عن امتلاك السلاح لا يتعارض مع موقفها الداعم لحظر الأسلحة الهجومية، بل يعزز احترامها للتعديل الثاني في الدستور الأميركي، والذي يضمن حق الأفراد في حمل الأسلحة.

سجل دونالد ترامب مع الأسلحة

على الجانب الآخر، كان الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو أحد سكان نيويورك سابقًا، يمتلك ثلاث أسلحة نارية مرخصة.

بعد اعتقاله في عام 2023 بتهمة تزوير السجلات التجارية، سلم اثنين من تلك الأسلحة، بينما تم نقل السلاح الثالث بشكل قانوني إلى ولاية فلوريدا حيث يقيم حاليًا.

القانون الفيدرالي ووضع ترامب

وفقًا للقانون الفيدرالي، يُحظر على المجرمين المدانين امتلاك الأسلحة أو الذخيرة.

لكن حتى الآن، لم تُبدِ السلطات في فلوريدا، التي يقودها الجمهوريون، أي نية لمصادرة سلاح ترامب، على الرغم من إدانته الجنائية في نيويورك.

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