اَخر تطورات الحرب بين الإحتلال وحزب الله| ارتفاع حصيلة ضحايا لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم إلى 274 قتيلًا و1024 مصابًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

ولم تفرق الوزارة في الإحصائيات بين المدنيين وعناصر حزب الله، وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع حزب الله، بما في ذلك منازل تستخدم لتخزين الأسلحة مثل الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار.

إسرائيل تشترط وقف إطلاق النار من حزب الله

أفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن إسرائيل ستوقف هجماتها إذا أبدى حزب الله استعداده للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وقال المسؤول: "سنواصل ضربهم بقوة، ولكننا سنتوقف إذا قرروا التفاوض".

جانتس يدعو لاستهداف لبنان كدولة مسؤولة عن الإرهاب

صرح بيني جانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية ووزير الحرب السابق، بضرورة استهداف لبنان كدولة ذات سيادة تتحمل المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تنطلق من أراضيها.

وأكد دعمه الكامل لجهود الحكومة الإسرائيلية لمواجهة حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة هي إما التوصل إلى وقف إطلاق النار أو مواصلة العمليات العسكرية.

استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان وتصاعد القتال

تم إطلاق صواريخ بعيدة المدى من لبنان على إسرائيل لأول مرة منذ 8 أكتوبر، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لجيش الإحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق نحو 80 صاروخًا من لبنان على إسرائيل والضفة الغربية خلال الساعة الماضية، وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط العديد منها، بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.

تصاعد الهجمات واستمرار حالة التأهب

تواصل صفارات الإنذار دوّيها في بلدات الجليل الأسفل وجنوب حيفا، دون ورود تقارير فورية عن إصابات.

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