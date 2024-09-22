بايدن: الولايات المتحدة تعمل لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة تبذل كل جهدها لمنع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأضاف بايدن قائلاً: "ما زلنا نضغط بشدة لمنع التصعيد"، وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع المتفاقمة في الشرق الأوسط.

احتمال تصاعد الصراع بين حزب الله وإسرائيل

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن تقديرات إدارة بايدن تشير إلى احتمالية تصاعد القتال بين حزب الله وإسرائيل بشكل كبير، مع وجود فرص منخفضة لوقف هذا التصعيد، وفقًا لتقارير قناة «القاهرة الإخبارية».

مقتل قادة من حزب الله

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، أن 20 قائدًا من "قوة الرضوان"، وهي وحدة نخبة تابعة لحزب الله، قُتلوا في غارة إسرائيلية.

وأوضح المسؤول أن الضربة أدت إلى القضاء على "كامل القيادة العليا لقوة الرضوان".

الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة، لغارة إسرائيلية أسفرت عن انهيار مبنيين سكنيين في منطقة الجاموس.

وبدأت فرق الدفاع المدني اللبناني عمليات الإنقاذ للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وقد استهدفت الغارة شقة سكنية في المنطقة خلال ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية.

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