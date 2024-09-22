الحرس الثوري الإيراني يعتقل 12 شخصًا بتهمة التعاون مع إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال 12 شخصًا في ست محافظات مختلفة داخل البلاد، بتهمة "التعاون مع النظام الصهيوني" والتخطيط لأعمال تمس أمن الدولة، وفقًا لما نقلته شبكة أخبار الطلبة الإيرانية، ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية عن هذه الخلية المزعومة.

تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية سابقة

في يوليو الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أنها نجحت في تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية كانت تستهدف مواقع حساسة داخل إيران، حيث تم اعتقال عدد من العملاء الذين دخلوا البلاد لتنفيذ هجمات، ويعرض الموجز التفاصيل.

قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل

من جهته، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بزوال إسرائيل قريبًا، مشيرًا إلى أن "جبهة المقاومة" سترد على الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال.

وقال سلامي، وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، إن العمل الإرهابي في لبنان نابع من إحباط وإخفاقات متتالية لإسرائيل، متوقعًا أن يكون الرد قويًا وحاسمًا من جبهة المقاومة.

سقوط صواريخ بعيدة المدى على بلدة موريشيت في الجليل الأسفل

تعرضت بلدة موريشيت الصغيرة في الجليل الأسفل لهجوم صاروخي كثيف، حيث سقط صاروخان ثقيلان وبعيدا المدى على شوارع البلدة، ما تسبب في أضرار جسيمة، حسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

كما تطايرت السيارات في الهواء، وتعرضت العديد من المنازل للشظايا والأضرار جراء الانفجارات.

وكانت موريشيت واحدة من الأهداف الرئيسية لنيران حزب الله خلال الهجوم الذي بدأ في وقت متأخر من يوم السبت واستمر حتى صباح الأحد.

هجوم صاروخي واسع النطاق على الشمال

أطلق حزب الله مئات الصواريخ والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار نحو إسرائيل خلال الليل وحتى صباح الأحد، مستهدفًا بشكل رئيسي المناطق الشمالية.

وعلى الرغم من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي اعترضت غالبية المقذوفات، إلا أن بعض الصواريخ تمكنت من إحداث أضرار كبيرة في المناطق المستهدفة.

صفارات الإنذار تدوي في مرتفعات الجولان والجليل

في الساعة 7 صباحًا، دوت صفارات الإنذار في جنوب مرتفعات الجولان بعد اقتراب طائرة بدون طيار أُطلقت من العراق من المنطقة.

وبعد الظهر بقليل، أُطلقت صفارات الإنذار مرة أخرى في كريات شمونة والجليل الأعلى بسبب الاشتباه في تسلل طائرات بدون طيار، مما زاد من حالة التأهب في المنطقة.

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ماذا بعد اغتيال إسرائيل خمسة من قادة الحرس الثوري الإيراني؟