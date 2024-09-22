البيت الأبيض يحذر إسرائيل من التصعيد العسكري مع حزب الله

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأحد 22 سبتمبر، تحذيرًا واضحًا لإسرائيل بشأن التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني، ويعرض الموجز التفاصيل.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن تصاعد التوترات في المنطقة ليس في "مصلحة إسرائيل".

تأتي هذه التحذيرات الصادرة عن البيت الأبيض وسط مخاوف متزايدة من احتمالية نشوب حرب شاملة عبر الحدود اللبنانية.

موقف الولايات المتحدة

أكد كيربي خلال مقابلة على برنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه قناة "ABC"، أن الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة لمنع التصعيد.

وأضاف أن واشنطن لا ترى أن التصعيد العسكري يصب في مصلحة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواصل توجيه هذه الرسالة مباشرة إلى نظرائها الإسرائيليين.

جهود دبلوماسية مكثفة

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة شاركت في دبلوماسية نشطة ومكثفة في محاولة لاحتواء الموقف، قائلًا: "لقد شاركنا في دبلوماسية واسعة النطاق وحازمة للغاية".

كما لفت إلى وجود طرق بديلة وأكثر فعالية لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم دون اللجوء إلى تصعيد النزاع.

الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار

وعند الحديث عن احتمالية الوصول إلى وقف لإطلاق النار، أشار كيربي إلى أن الأسبوع الماضي لم يشهد أي تقدم يذكر في هذا الصدد، مما يعكس تعقيد الوضع الحالي في المنطقة.

نفي المشاركة في الهجمات السرية

في نهاية حديثه، أكد كيربي مجددًا أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي من الهجمات الإسرائيلية السرية ضد حزب الله في لبنان خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس رغبة واشنطن في الابتعاد عن التصعيد العسكري المباشر في الصراع.

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