حماس تشيد بهجمات حزب الله: إضعاف للخطط الإسرائيلية وإحباط لعودة النازحين

أعربت حركة حماس عن تقديرها للهجمات الصاروخية الكبيرة التي شنها حزب الله اللبناني صباح اليوم، مشيدة بـ"الصمود والشجاعة" التي أظهرها الحزب في مواجهة “آلة الحرب الصهيونية”، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأكدت حماس في بيانها أن تصميم حزب الله على مواصلة القتال يأتي دعماً للشعب الفلسطيني، مما يعزز وحدة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

فشل الخطط الإسرائيلية

أكدت حماس في بيانها أن هذه الهجمات تُظهر فشل الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى عزل غزة عن جبهة القتال اللبنانية.

وأشارت إلى أن تصعيد الهجمات من قبل حزب الله أدى إلى زيادة عدد النازحين الإسرائيليين من الشمال، مما يتناقض مع الهدف المعلن حديثاً للحرب، والذي يسعى إلى إعادة هؤلاء النازحين إلى منازلهم.

دعم إيران للمقاومة

لم تقتصر إشادة حماس على هجمات حزب الله فقط، بل أعربت أيضاً عن تقديرها للدعم الإيراني المستمر لحركات المقاومة في العراق واليمن.

تصعيد الهجمات على إسرائيل

في إطار التصعيد الأخير، أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ على منطقة حيفا صباح اليوم، بعد إطلاق صواريخ ليلة أمس على وادي يزرعيل.

ويُعتبر هذا التصعيد الأقوي من نوعه منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

خسائر إسرائيلية

تسببت الهجمات في إصابة ثلاثة مدنيين إسرائيليين في مدينة حيفا، منهم رجلان في السبعينيات من عمرهما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وهي حفيدة أحد المصابين.

هجمات من العراق

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها نجحت في اعتراض صاروخين من نوع كروز وطائرتين مسيّرتين أطلقتا من العراق، ولم يسقط أي من هذه الأهداف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، أعلنت ميليشيات عراقية مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

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