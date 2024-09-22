الآن تنسيق كلية التربية بنين وبنات جامعة الأزهر 2024 2025

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، نتائج تنسيق كلية التربية بنين وبنات، في إطار إعلان نتائج تنسيق الأزهر للعام الدراسي 2024-2025، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق كلية التربية بنين وبنات جامعة الأزهر 2024

ويترقب طلاب الثانوية الأزهرية، من الدورين الأول والثاني، معرفة الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد، وذلك لمعرفة الخيارات المتاحة أمامهم للالتحاق بها.

تنسيق كلية التربية 2024 - الشعبة العلمية:

كليه تربية بنين بالقاهرة: 50.77%

كليه تربية بنات بالقاهرة: 74%

كليه تربية للبنين بقنا: 55.23%

كليه تربية للبنين بأسيوط: 51.23%

كليه تربية للبنات بأسيوط: 72.62%

تنسيق كليه التربية 2024 - الشعبة الأدبية:

كليه تربية بنين بالقاهرة: 50.32%

كليه تربية بنات بالقاهرة: 69.21%

كليه تربية للبنين بقنا: 51.75%

كليه تربية للبنين بأسيوط: 51.27%

كليه تربية للبنات بأسيوط: 70.79%

كما أعلن الدكتور داود عن انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للجامعات يوم الإثنين، 16 سبتمبر 2024. وأفاد مستشار رئيس الجامعة بأن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصل إلى 77 ألف طالب وطالبة.

جدير بالذكر، أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اعلن عن نتائج تنسيق القبول للعام الجامعي 2024-2025، مهنئًا الطلاب الجدد ومشيدًا بجهود وزير الاتصالات وفريقه، بالإضافة إلى القائمين على مكتب التنسيق في الجامعة.

وأكد الدكتور داود أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة تم توحيده على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة، قبلي، بحري) لتعزيز مبدأ المساواة بين الطلاب. وأشار إلى أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية العامة بلغ 91,341 طالبًا، منهم 77,065 تقدموا للتنسيق.

وأوضح الدكتور داود أن الحد الأدنى للقبول في كليات طب البنين والبنات في القاهرة هو 618 درجة (95.08%)، وفي كليات طب بنين وبنات دمياط 613 درجة (94.31%)، وفي كليات طب بنين وبنات أسيوط 609 درجات (93.69%). أما كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة، فقد حددت الحد الأدنى عند 599 درجة (92.15%)، بينما سجلت كليات طب الأسنان في القاهرة 607 درجات (93.38%)، وكلية الهندسة بنين وبنات القاهرة 582 درجة (89.54%)، وهندسة بنين قنا 576 درجة (88.62%).

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