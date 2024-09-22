رسميا.. إليك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي

أعلنت جامعة الأزهر اليوم في مؤتمر صحفي نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي ، حيث تم الكشف عن التفاصيل الخاصة بالشعبتين الأدبية والعلمية. يمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لهم باستخدام رقم الجلوس عبر موقع التنسيق، بعد إعلان الحدود الدنيا والعليا لكافة كليات الأزهر، وننشر لكم من خلال موقع "الموجز" خلال السطور التالية نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للعام 2024.

نتيجة تنسيق الازهر 2024 علمي بنين:

كلية العلوم القاهرة: 516 درجة (79.38%)

كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 518 درجة (79.69%)

اللغات والترجمة: 491 درجة (75.54%)

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية: 567 درجة (87.23%)

معهد إعداد فني المختبرات: 559 درجة (86%)

كلية الإعلام: 453 درجة (69.69%)

كلية التجارة القاهرة: 481 درجة (74%)

كلية الزراعة: 478 درجة (73.54%)

كلية التربية: 379 درجة (58.31%)

كلية اللغة العربية: 435 درجة (53.08%).



نتيجة تنسيق الازهر 2024 علمي بنات:

كلية التمريض: 578 درجة (88.92%)

كلية العلوم: 562 درجة (86.46%)

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر: 577 درجة (85.69%)

كلية الإعلام: 525 درجة (80.77%)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 488 درجة (75.8%)



كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024".

تفاصيل إضافية حول التنسيق: أكد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر أن الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة قد تم توحيده على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة، قبلي، بحري) لضمان المساواة بين الطلاب. وأشار إلى أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية العامة بلغ 91,341 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 77,065.

وأوضح داوود أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب (بنين وبنات) في القاهرة هو 618 درجة (95.08%)، وفي كليات طب دمياط 613 درجة (94.31%)، وفي كليات طب أسيوط 609 درجات (93.69%)، بالإضافة إلى 599 درجة (92.15%) لكليات الصيدلة في القاهرة، و607 درجات (93.38%) لكليات طب الأسنان، و582 درجة (89.54%) لكلية الهندسة في القاهرة، و576 درجة (88.62%) لهندسة بنين قنا.

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