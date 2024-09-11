لينك تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية 2024

يريد عدد كبير من طلاب الأزهر الشريف، معرفة تنسيق القبول بجامعة الأزهر لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية، وذلك لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لجميع الطلاب.

وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من اليوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.



وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

خطوات التقديم بتنسيق الثانوية الأزهرية



1-الدخول على موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من هنــا

2- اختيار تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 ويتم إدخال البيانات.

3- اختيار تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، ثم القيام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

4- تسجيل وكتابة الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية لأول مرة، وتتم مراجعة البيانات، ثم تظهر شاشة عرض الرغبات.

5- يقوم الطالب بترتيب الرغبات، ثم الضغط على كلمة تسجيل، وطباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة العلمية

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، مؤشرات تنسيق القبول بجامعة الأزهرلطلاب الثانوية الأزهرية:

-كلية طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة بلغت 96.15%.

- كلية طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة بلغت 95.38%.

- كلية طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة بلغت 94.77%.

كلية صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة بلغت 93.38%.

- كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 درجة بنسبة بلغت 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

- كلية الهندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية لطلاب الشعبة الادبية

-كلية اللغات والترجمة 373 درجة بنسبة 59.21%.

- كلية الإعلام 506 درجات بنسبة 80.32%.

- كلية الشريعة والقانون 450 درجة بنسبة 71.43%.

- كلية التجارة القاهرة 416 درجة بنسبة 66.03%.

- كلية التربية الرياضية القاهرة 380 درجة بنسبة 60.32%.

- كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة بنسبة 58.89%.

- كلية اللغة العربية تخصص عام 348 درجة بنسبة 55.24%.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصِّحافة والإعلام 551 درجة بنسبة 87.46%.



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