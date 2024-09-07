آخر موعد تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. ورابط التسجيل

فتحت بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 للناجحين في الدورين الأول والثاني عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ويتساءل الطلاب عن أخر موعد لتسجيل الرغبات وطريقة التسجيل.

ويستعرض “الموجز” جميع التفاصيل المتعلقة عن تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بما في ذلك المواعيد المحددة للتسجيل، وكيفية الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها لضمان تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تفاصيل تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وكان الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قد أعلن بدء العمل في مكاتب تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بجامعة الأزهر ابتداءً من السبت 7 سبتمبر وحتى الخميس 12 سبتمبر 2024.

موعد تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح حاليًا للطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية 2023-2024، بينما سيتم فتح تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الدور الثاني يوم الاثنين 9 سبتمبر الجاري.

ودعا الطلاب إلى الالتزام بتسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالفترة المحددة وقراءة الدليل بعناية لضمان دقة الاختيار.

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن للطلاب تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة تنسيق الجامعات الرقمية من خلال الرابط هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــا

تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

كلية طب بنين وبنات جامعة القاهرة: 625 درجة بنسبة 96.15%.

كلية طب بنين وبنات جامعة دمياط: 620 درجة بنسبة 95.38%.

كلية طب بنين وبنات جامعة أسيوط: 616 درجة بنسبة 94.77%.

مجال الصيدلة:

مجال الصيدلة: كلية صيدلة بنين وبنات جامعة القاهرة: 607 درجات بنسبة 93.38%.

كلية طب أسنان بنين وبنات جامعة القاهرة: 615 درجة بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين وبنات جامعة القاهرة: 591 درجة بنسبة 90.92%.

كلية هندسة بنين جامعة قنا: 584 درجة بنسبة 89.85%.

كلية التمريض بنات: 586 درجة بنسبة 90.15%.

كلية اللغة العربية بالقاهرة: 343 درجة بنسبة 54%.

كلية الإعلام بالقاهرة: 501 درجة بنسبة 79%.

كلية أصول الدين بالقاهرة: 366 درجة بنسبة 58%.

كلية التجارة بالقاهرة: 411 درجة بنسبة 65%.

كلية التربية تخصص بالقاهرة: 350 درجة بنسبة 57%.

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