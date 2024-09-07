قبل إغلاق باب الرغبات.. اعرف مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يبحث طلاب الشهادات الفنية عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 بالنسبة لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات قبل انتهاء موعد تسجيل الرغبات حيث من المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 حيث فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات دبلوم المدارس الفنية والتي تشمل الأقسام "التجارية، والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق".

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تفاصيل مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التعليم العالي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية “التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق” بنسبة 60% فأكثر لنظام الثلاث سنوات حيث يمكن معرفة التنسيقات بالتحديد عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2024

ويشمل الحد الأدنى ايضًا في مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية المتوسطة بنسبة 60% والتي تشمل التخصصات “التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية”.

وتشمل مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التمريض بالمعاهد الفنية التابعة للجامعات والمعاهد الصحية، فيشترط نسبة 75% فأكثر، وبالنسبة للحاصلين على دبلوم الخدمة الاجتماعية فيصل التنسيق إلى 65% و75%، ويمكن قبولهم مباشرة بالفرقة الثالثة في المعاهد العالية الخاصة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس 98.28%

معهد فني صحي طنطا: 98.14%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود، الأقصر 97.71%

. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.57%

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 70.71%

تكنولوجيا عمالية الشيخ بمصروفات 70.64%

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 70.57%

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 70.57%

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 70.57%

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.00%

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 69.85%

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 69.57%

العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 69.21%

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 69.00%

تكنولوجيا عمالية إسماعلية بمصروفات 69.00%

تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات 68.92%

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال 68.78%

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