بالدرجات المئوية.. تنسيق الدبلومات الفنية 2024 لنظام 3 سنوات و5 سنوات

يبحث طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والذي يبدأ من 60% إلى أكثر حيث يتزايد البحث عن التنسيقات الفنية بعد فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة بالأمس ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024 والتي تشمل التخصصات “الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية”، تتنوع الاختيارات بين مختلف التخصصات الفنية، حيث يتاح للطلاب تقديم طلباتهم وفقًا لنسبة النجاح التي حققوها في دبلوماتهم الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

مع فتح مكتب التسبيق التابع لوزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية، ننشر لكم الحد الأدنى المقرر على شهادات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بكافة أقسامها.

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات ونظائرها “التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق” بنسبة 60% فأكثر، أما تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها يشمل دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة حيث وتكون تخصصاته “تجارية، صناعية، سياحة وفنادق، والخدمة الاجتماعية”، بالإضافة إلى دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات دبلوم السالزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60%.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 للمعاهد شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة “شعبة تمريض عام” بنسبة 75% فأكثر.

ويصل الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع يتراوح بين 65% و75%، يمكنهم تقديم أوراقهم مباشرة إلى المعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية للقبول في الفرقة الثالثة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

يحدد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي الكليات المتاحة للدبلومات الفنية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

كلية التربية بجامعة حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات بني سويف، حلوان، سوهاج، والسويس.

كلية الاقتصاد المنزلي بجامعات المنوفية، العريش، وحلوان.

كلية الآثار بجامعات القاهرة، أسوان، دمياط، مطروح، والفيوم.

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