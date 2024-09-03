لطلاب الشهادات الفنية.. الآن رابط الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024 حيث بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024 تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية ويستمر حتى الخميس الموافق 12 سبتمبر من العام لحالي.

ويستعرض “الموجز” رابط الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024 لطلاب الشهادات الفنية بالإضافة إلى معرفة خطوات تسجيل رغبات الطلاب وفقًا للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024

رابط الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024

يمكن لطلاب الشهادات الفنية الدخول عبر الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024 لتسجيل الرغبات من خلال هذا الرابط التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــــــا حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل التنسيق.

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يوفر الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024 خدمة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الاتبعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الساعة، مما يسمح للطلاب بالدخول وتعديل رغباتهم في أي وقت خلال فترة التقديم، يتطلب التسجيل إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالشهادة، لذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع التنسيق الإلكتروني ثم اختار خدمة تنسيق الشهادات الفنية من هنـــــــــــــــا

اختر نوع المؤهل الخاص بك من الخيارات المتاحة مثل الصناعي، التجاري، الزراعي، أو دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

أدخل رقم الجلوس والرقم السري من استمارة النجاح.

تأكد من صحة البيانات الأساسية المعروضة واضغط على "نعم" للتأكيد.

أدخل رغباتك في الكليات والمعاهد المتاحة، رتبها حسب أولوياتك، وراجعها بدقة.

بعد إدخال رغباتك، اطبع إيصال التسجيل الذي يحتوي على رقم تقديمك وتوقيت التسجيل واحتفظ به كمرجع.

يمكنك تعديل رغباتك عدة مرات خلال فترة التسجيل، حيث يتم حفظ آخر تعديل فقط.

بعد انتهاء فترة التسجيل، تابع نتائج تنسيق الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني حيث سيتم نشر النتائج فور الإعلان عنها.

الموقع الالكتروني لتنسيق الدبلومات الفنيه 2024

أماكن تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2024

توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر معامل الحاسب الآلي المتاحة في جميع الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا خلال فترة التنسيق، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر الحواسيب الشخصية على مدار 24 ساعة.

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