قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق الجامعات 2024

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب القبول لطلاب الشهادات الفنية في مجموعة من الكليات بقطاعات متنوعة تشمل: التجارة، التربية (بما فيها الكليات التي تحتوي على شعب تعليم فني)، التربية النوعية، الزراعة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، الهندسة، الفنون التطبيقية، الآثار، الفنون الجميلة، التكنولوجيا والتعليم الصناعي، وذلك ضمن تنسيق الجامعات لعام 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مواعيد وإجراءات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من هنا خلال هذه الفترة.

شروط القبول وضوابط التقديم لطلاب الدبلومات الفنية

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن قبول طلاب الشهادات الفنية بهذه الكليات يتم وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي قد تتطلب اجتياز اختبارات قدرات لبعض التخصصات.

كما أقر المجلس استمرار تطبيق قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بنسبة 10% من إجمالي الطلاب المقبولين، وذلك دون أي تغيير عن القواعد التي كانت مطبقة في العام الماضي.

اختبارات القدرات والنتائج

أكد مكتب التنسيق على ضرورة التزام الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات وإدخال نتائجها مباشرة للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح. يتم التأكد من صحة بيانات الطلاب مثل رقم الجلوس وكود التنسيق لضمان دقة النتائج. تُضاف أسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات إلى برنامج التنسيق الإلكتروني، مما يسهم في ترشيحهم للكليات بناءً على هذه النتائج.

وأشار مكتب التنسيق إلى أن الكليات تتحمل المسئولية الكاملة عن صحة نتائج الاختبارات، ولن يتم الاعتداد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية القبول وضمان دقتها، مما يتيح للطلاب المتفوقين من حملة الشهادات الفنية فرصة الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم الأكاديمية.

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