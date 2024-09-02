تنسيق الجامعة العمالية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية .. تفاصيل

مع اقتراب موعد فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية يتطلع العديد من الطلاب إلى معرفة تفاصيل تنسيق الجامعة العمالية للدبلومات الفنية لعام 2024، نقدم لكم في هذا التقرير أهم المعلومات حول تنسيق الجامعة العمالية، مصاريفها، والأوراق المطلوبة للتقديم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تنسيق الجامعة العمالية للدبلومات الفنية 2024

من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات لالتحاق الطلاب بالكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 قريباً عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ننصح الطلاب بمتابعة الأخبار الرسمية للحصول على آخر التحديثات.

تنسيق الجامعة العمالية للدبلومات الفنية 2024

شعبة العلاقات الصناعية: يقبل تنسيق الجامعة العمالية طلاب دبلوم تجارة وصناعة في هذه الشعبة من الحاصلين على 60% كحد أدنى من المجموع الكلي، مع أفضلية للمجموع الأعلى.

شعبة التنمية التكنولوجية: يشترط للحصول على قبول في هذه الشعبة من دبلوم تجارة وصناعة نسبة 60% كحد أدنى، وتُعطى الأفضلية للمجموع الأعلى.

شعبة الفندقة بالقاهرة: تستقبل الجامعة الطلاب من دبلوم تجارة وصناعة وزراعة في هذه الشعبة بنسبة 70% كحد أدنى، مع أفضلية للمجموع الأعلى.



مصاريف الجامعة العمالية للدبلومات الفنية 2024

شعبة العلاقات الصناعية: تقدر مصاريفها بنحو 4240 جنيهاً.

شعبة التنمية التكنولوجية: تقدر مصاريفها بنحو 4920 جنيهاً.

شعبة الفندقة: تقدر مصاريفها بنحو 3515 جنيهاً.

الأوراق المطلوبة للتقديم

لإتمام عملية التقديم في الجامعة العمالية لعام 2024، يجب على الطلاب تقديم المستندات التالية:

شهادة الدبلوم الفني.

أصل أو بيان درجات.

شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.

6 صور شخصية.

بطاقة الرقم القومي.

نموذج 2 جند للطلبة من مكتب البريد.

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 (نظام 3 سنوات صناعي)

تضم قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي:

المعاهد العليا للهندسة.

المعهد الفني الصحي.

كلية التربية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

كلية تكنولوجيا فني للبصريات.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

معهد فني صناعي.

كلية تكنولوجية فني منشآت بحرية في بورسعيد.

الفني لترميم الآثار.

المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات.

كلية الآثار.

الجامعة العمالية.

المعاهد العليا للألسن.

المعاهد التكنولوجية العالية.

معاهد إدارة الأعمال.

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