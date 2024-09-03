مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي.. اعرف آخر موعد للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي لطلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية بتوجيهات من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حدد أخر موعد لتقليل الاغتراب والتحويلات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي لطلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية طبقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور حيث كان من المفترض أن يكون أخر موعد هو اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر من العام الحالي.

مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي

آخر موعد لتسجيل مرحلة تقليل الاغتراب

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث التعليم مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي لطلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية حيث من المقرر أن يكون غدًا الأربعاء 4 سبتمبر أخر موعد لتسجيل تقليل الاغتراب والتحويلات وستنتهي في الساعة السابعة من مساء غدًا، وذلك لتلبية احتياجات الطلاب الذين لم يتمكنوا من إجراء تقليل الاغتراب حتى الآن.

رابط تسجيل تقليل الاغتراب

يمكن لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية التقديم وتسجيل تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــــا ، حيث يمكن للطلاب معرف خطوات تقليل الاغتراب من خلال اتباع النقاط التالية:

خطوات تسجيل تقليل الاغتراب

قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

اختر "خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024".

حدد خيار تقليل الاغتراب.

اختر الشهادة الحاصل عليها الطالب.

أدخل رقم الجلوس والرقم السري.

اختر قائمة جديدة.

اضغط على تقليل الاغتراب.

حدد الكلية أو المعهد الذي ترغب في التحويل إليه.

في النهاية، قم بطباعة ورقة التحويل.

مد مرحلة تقليل الاغتراب يوم إضافي

أماكن تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة تسجيل تقليل الاغتراب من خلال معامل الحاسب الآلي في جميع الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا خلال فترة التنسيق، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر الحواسيب الشخصية على مدار 24 ساعة.

وتنصح وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة باستغلال فترة التمديد الحالية لإتمام إجراءات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني قبل إغلاقه في الساعة السابعة من مساء غدًا، الأربعاء 4 سبتمبر من العام الحالي.

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