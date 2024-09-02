تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

ينتظر الكثير من الطلاب موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في النقل إلى جامعات قريبة من محل إقامتهم للمرحلتين الأولى والثانية، وفقاً للمعلومات التالية:

نتيجة تقليل الاغتراب متاحة خلال 72 ساعة

ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي الذي أطلعت “الموجز” عليه فمن المقرر أن تكون نتيجة تقليل الاغتراب متاحة خلال 72 ساعة من إغلاق باب التقديم على الموقع الإلكتروني. هذا يعني أنه من المتوقع أن تكون النتيجة متاحة بعد إغلاق باب التقديم بثلاثة أيام.

وشددت وزارة التعليم العالي أن موعد إغلاق باب التقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024. يجب على الطلاب الراغبين في التقديم على تقليل الاغتراب القيام بذلك قبل هذا الموعد.

ويمكن للطلاب يستطيعون التقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي: رابط موقع التقديم على تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب

وعقب إغلاق باب التقديم، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع تنسيق الجامعات 2024 باستخدام رقم الجلوس والرقم السري للتعرف على الكلية التي تم ترشيحهم لها وفقا لنتيجة تقليل الاغتراب.

وقد تجاوز عدد الطلاب الذين تقدموا لتقليل الاغتراب لعام 2024 الـ20 ألف طالب.

جدير بالذكر أن تقليل الاغتراب هو إجراء يتيح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التي تقع بالقرب من محل إقامتهم القدم في الحصول على فرصة للنقل. هذا الإجراء يعزز من فرص الطلاب للدراسة بالجامعات المتاحة بالقرب من منازلهم بدلاً من الالتحاق بجامعات تقع بعيداً، مما يسهم في تقليل التكاليف والعبء الناتج عن الانتقالات اليومية أو السكن الخارجي.

ويتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويكون لمدة محددة يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

شروط التقديم لتقليل الاغتراب :

شروط التقديم لتقليل الاغتراب .. يجب على الطلاب أن يكونوا حاصلين على نتيجة كافية في امتحانات الثانوية العامة ليكونوا مؤهلين للتقديم.



شروط التقديم لتقليل الاغتراب .. يتم اختيار الطلاب بناءً على معايير محددة تتعلق بالمسافة بين محل إقامتهم وبين مواقع الجامعات المتاحة للانتقال.

الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب:

بعد غلق باب التقديم، يتم الإعلان عن نتائج تقليل الاغتراب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من غلق التسجيل. يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

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