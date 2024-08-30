موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2024

مع انتهاء فترة تقديم طلبات التحويل بين الكليات، يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لعام 2024, وتوضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد نتجية تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وخطوات الأستعلام عنها.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

انتهى طلاب الثانوية العامة من تقديم طلبات التحويل بين الكليات والجامعات المصرية للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة, ويتساءل العديد من الطلاب عن موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2024، وهي عملية مهمة للعديد من الطلاب الذين يسعون إلى الالتحاق بكليات أقرب لمحل إقامتهم أو لتغيير تخصصاتهم.

تقدّم الطلاب والطالبات بطلبات تقليل الاغتراب إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لتيسير العملية عليهم. وسمحت الوزارة بإجراء التحويلات بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، مع الالتزام بالنسبة المحددة للتحويلات التي تبلغ 10% من إجمالي المقاعد.

نتيجة تقليل الاغتراب

أُعلن أن موعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب سيتم فور غلق باب تقديم الطلبات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال ساعات قليلة من إغلاق الباب، وبالتالي يُنتظر الإعلان عن النتائج مساء يوم الأربعاء 3 سبتمبر أو يوم الخميس 4 سبتمبر.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

وتوضح “الموجز” في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا. الضغط على "خدمات تنسيق الثانوية العامة" لاستعراض جميع الخدمات. الضغط على أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الأولى". إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح. الضغط على "التالي" لعرض نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب. طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالي. يُمكن الدخول إلى الرابط التالي للاطلاع على النتائج رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.

نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات 2024

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تطبيق قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد بنفس القواعد المعمول بها في العام الماضي, مؤكدًا التزام الجامعات بتوزيع الطلاب وفقًا للقواعد الجغرافية المعتمدة، وأوضح أن قبول الطلاب الوافدين سيتم وفقًا لإجراءات محددة لضمان تكافؤ الفرص.

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