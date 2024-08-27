كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات .. لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في مصر، أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.



نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وتنشر الموجز ملخصاً للمعلومات الرئيسية التي تتعلق بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات:

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات: تم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الاطلاع على نتيجتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المخصص.





وزير التعليم العالي

طباعة بطاقة الترشيح ضمن : بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني للتنسيق، وهذه البطاقة تعتبر مهمة لإجراءات التسجيل في الكليات والمعاهد.

مرحلة تقليل الاغتراب: تم فتح فترة لمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، حيث يمكن للطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى وتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات التقديم للتحويل إلى كليات أخرى وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة.

موعد التقديم للتحويلات: تم فتح باب التقديم للتحويلات من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.



الشروط والقواعد ضمن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات: يجب أن يلتزم الطلاب المتقدمين للتحويل بالشروط المعلنة، مثل استيفاء الحد الأدنى للقبول في الكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وغيرها من الضوابط المحددة.



المعلومات الإضافية عن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات: يمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل إضافية ومواعيد التسجيل من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني المخصص، حيث يتم تحديث المعلومات بشكل دوري.

هذه الخطوات والمعلومات تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على فهم إجراءات القبول والتحويل في الجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد.

تنسيق الجامعات في مصر هو عملية تنظيمية تديرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تستهدف توفير إجراءات موحدة وشفافة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للتقديم والقبول في الكليات الحكومية وإليك نظرة عامة عن كيفية عملية تنسيق الجامعات في مصر:



إعلان نتائج الثانوية العامة: بمجرد إعلان نتائج الثانوية العامة، يتم فتح فترة للتقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية.



تقديم الرغبات: يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في الكليات والتخصصات المختلفة وفقًا للمجموع الذي حققوه في الثانوية العامة. يتم تحديد الأولويات بناءً على درجات الطلاب والنسب المئوية المعلنة لكل كلية وتخصص.



الإعلان عن نتائج التنسيق: بعد إغلاق فترة التقديم، يتم تحديد وإعلان نتائج التنسيق التي توضح الكلية والتخصص التي تم قبول الطالب فيها.



بطاقة الترشيح: بمجرد إعلان النتائج، يمكن للطلاب الناجحين طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق، وتعتبر هذه البطاقة مهمة لإجراءات التسجيل النهائية في الكلية المختارة.



مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات: يتم فتح فترة للتحويلات وتقليل الاغتراب بين الكليات، حيث يمكن للطلاب الذين تم قبولهم التقدم بطلبات للانتقال إلى كليات أخرى بناءً على الشروط المحددة.

الشروط الإضافية: يجب على الطلاب الالتزام بالشروط الإضافية لكل كلية، مثل اجتياز اختبار القدرات واستيفاء الحد الأدنى للقبول، إضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والشروط الأخرى المحددة من قبل الوزارة.

باختصار، نظام تنسيق الجامعات في مصر يهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، مع ضمان المساواة والعدالة في فرص الدراسة في الكليات الحكومية المصرية.

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