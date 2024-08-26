تعرف علي شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

تنشر “الموجز” شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية لعام 2024:

شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية :





شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الجنسية : يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون أبواه من الجنسية المصرية أيضًا.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. السن: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وأن لا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2024.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الطول والوزن: الطول لا يقل عن 160 سم للإناث و165 سم للذكور يتم حساب الوزن بطرح 100 سم من الطول (الوزن = الطول - 100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. التعليم: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي بحد أدنى 60% والحصول على مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية لا يقل عن 65%.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الخدمة العسكرية: يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أن يكون معفى منها نهائيًا.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. السيرة الذاتية: يجب أن يكون المتقدم محسن السيرة وحسن السمعة.

المعاهد الفنية الصحية الشرطية



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. السجل الجنائي: لا يجب أن يكون المتقدم قد صدر بحقه أي حكم جنائي مقيد للحرية في جريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.





شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الفصل السابق: لا يجب أن يكون المتقدم قد تم فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية أو القطاع العام بقرار نهائي.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. اللياقة الصحية: يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المختص لهيئة الشرطة.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الالتزامات: يجب على الطالب وولي أمره التزامًا مكتوبًا بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد.



يجب على الطالب تقديم طلب استقالة إذا أراد عدم الاستمرار في المعهد، بشرط توقيع ولي الأمر إذا كان الطالب أقل من 21 عامًا.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الزواج: يجب عدم أن يكون المتقدم متزوجًا أو أن يكون قد سبق له الزواج، ويجب التعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة بالمعهد.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الالتزام المهني: يجب أن يقر المتقدم بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفقًا لاحتياجات العمل.



شروط الالتحاق في المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الفحص الطبي: يجب على المتقدم أن يقدم أشعة عادية على الصدر حديثة مرفقة بتقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية خلال إجراءات الفحص الطبي.



تُطلب هذه الشروط لضمان أن المتقدمين يتمتعون بالكفاءة والاستعداد اللازمين للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، وفقاً لما هو معمول به في هيئة الشرطة المصرية.

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