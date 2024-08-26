خلال ساعات من الآن.. استعلم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 ورابط الاستعلام عنها حيث من المقرر إعلان أيضًا تنسيق الرحلة الثالثة والحدود الدنيا ومواعيد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية معًا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي: انتقل إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.

اختيار الخدمة: اختر "خدمات تنسيق الثانوية العامة" من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات: قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك في الحقول المخصصة.

عرض النتيجة: اضغط على "التالي" لعرض النتيجة الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

وينظر الطلاب بفارغ الصبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 حيث تشمل لفرع العلوم تشمل الحد الأدنى للقبول عند 265 درجة، وهو ما يعادل 64.63% لشعبتي العلوم والرياضيات، بينما تم تحديد الحد الأدنى للشعبة الأدبية عند 230 درجة بنسبة 56.9%، وقد تم تسجيل رغبات 35,387 طالباً وطالبة في هذه المرحلة من تنسيق الجامعات.

موعد التسجيل في المرحلة الثالثة 2024

من المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم أيضًا خلال الساعات المقبلة موعد التسجيل في المرحلة الثالثة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات للشعبة العلمية والأدبية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

عدد المسجلين في تنسيق المرحلة الثانية

وقد أفاد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد بأن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024-2025 قد بلغ حتى الآن 330 ألف طالب وطالبة، واستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس.

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