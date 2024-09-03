لينك تسجيل الرغبات الدبلومات الفنية 2024.. إليك التفاصيل الكاملة

يترقب طلاب الدبلومات الفنية موعد فتح باب تسجيل الرغبات للعام الدراسي 2024، حيث يسعى كل طالب للدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباته في الكليات والمعاهد، ويعتمد الطلاب في تحديد رغباتهم على تنسيق الدبلومات الفنية المتوقع، وذلك بناءً على مقارنة نسب النجاح بين العام الجاري والعام الماضي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024 وخطوات التسجيل

ويتضمن موقع تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2024، إرشادات حول قواعد التوزيع الجغرافي، الذي ينقسم إلى ثلاثة قطاعات. حيث يختار الطالب أولاً الكليات المتاحة في القطاع الأول (أ) قبل الانتقال إلى القطاع الثاني (ب)، ثم القطاع الثالث (ج).

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

لم يعلن مكتب التنسيق بعد عن الموعد الرسمي لبدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024، ولكن من المتوقع أن يبدأ التسجيل بعد انتهاء مرحلة التقديم للثانوية العامة، التي تبدأ بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني. سيتم فتح باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

للتسجيل، يتعين على الطلاب زيارة موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني والانتقال إلى خدمات الدبلومات الفنية.

الضغط على أيقونة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية.

تحديد مصدر الشهادة ونوع الدبلوم.

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس بالإضافة إلى الرقم التأكيدي.

تسجيل الرغبات في القوائم المخصصة.

الضغط على "تسجيل" وطباعتها لحفظ قائمة الرغبات.



رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب زيارة الرابط المباشر لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي سيكون متاحاً بعد فتح باب التسجيل. للمزيد من التفاصيل حول الكليات المتاحة، يمكن زيارة الرابط من خلال الضغط هنا.

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