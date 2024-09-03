تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024| التفاصيل الكاملة

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور موعد فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية للعام الدراسي 2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء فترة التسجيل يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، على أن تستمر حتى الخميس 12 سبتمبر الجاري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024

أوضحت وزارة التعليم العالي أن القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام يشمل الشهادات الفنية التالية:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق): الحد الأدنى للقبول 60%.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية): كذلك 60% فأكثر.

أما بالنسبة لحاملي دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% وحتى 65%، فيتم تقديم أوراقهم مباشرة إلى المعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يُقبلون في الفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 والكليات المتاحة

فيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية لنظام الثلاث سنوات، كانت الحدود الدنيا للقبول في العام الماضي كالتالي:

كلية هندسة بترول وتعدين السويس: 98.40%

كلية الهندسة جامعة دمنهور: 97.45%

كلية الهندسة جامعة السويس: 97.20%

كلية الهندسة الإلكترونية المنوفية: 96.89%

كلية هندسة كفر الشيخ: 96.70%

كلية هندسة القاهرة: 96.70%

كلية هندسة بنها بشبرا: 96.60%

كلية هندسة الطاقة أسوان: 96.55%

كلية هندسة حلوان: 96.50%

كلية هندسة طنطا: 96.50%

كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.50%

كلية هندسة الإسكندرية: 96.42%

كلية هندسة حلوان بالمطرية: 96.33%

كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم: 96.30%

كلية هندسة الزقازيق: 96.17%

كلية هندسة بنها: 96.17%

كلية هندسة المنصورة: 96.11%

كلية هندسة عين شمس: 96.11%

كلية هندسة الفيوم: 96.06%

كلية هندسة جنوب الوادي: 96.06%

كلية هندسة المنيا: 96.00%

كلية هندسة دمياط: 96.00%

كلية هندسة بور سعيد: 96.00%

كلية هندسة بني سويف: 95.94%

كلية هندسة أسوان: 95.94%

كلية هندسة أسيوط: 95.87%

كلية هندسة سوهاج: 95.83%

كلية تربية حلوان: 95.44%

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات: 95.39%

كلية تربية السويس: 95.33%

كلية تربية المنيا: 95.10%

معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس: 94.94%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ: 94.78%

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات: 94.70%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 94.67%

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات: 94.60%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان: 94.28%

كلية تربية نوعية طنطا: 94.17%

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات: 94.17%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج: 93.95%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية: 93.95%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة: 93.94%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر بمصروفات: 93.94%

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو: 93.90%

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات: 93.80%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر: 93.78%

كلية تربية نوعية جنوب الوادي: 93.72%

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم: 93.70%

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم: 93.67%

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر: 93.65%

معهد القناة العالي للهندسة بالسويس: 93.65%

كلية تربية نوعية عين شمس: 93.50%

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية: 93.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق: 93.45%

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة: 93.45%

كلية القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة: 93.40%

كلية تربية نوعية كفر الشيخ: 93.18%

معهد السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان: 93.17%

الأكاديمية الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات: 93.17%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط: 93.15%

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم: 93.00%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس: 92.94%

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة: 92.89%

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه.

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